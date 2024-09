Wie ein atmosphärisches und effizientes Beleuchtungskonzept mit einfachen Maßnahmen gelingt

Wer ein Haus oder eine Wohnung sein Eigen nennen kann, sollte sich gründlich überlegen, wie er es einrichtet. An dieser Stelle gilt es, die Beleuchtung zu nennen, da eine durchdachte Beleuchtung nicht nur finanzielle Auswirkungen hat, sondern sich auch auf das Ambiente und damit das Wohlbefinden auswirkt. Im Folgenden möchten wir uns anschauen, was zu einem atmosphärischen und effizienten Beleuchtungskonzept gehört.

Leuchtmittel sollten sich auf LEDs beschränken

Im Gegensatz zu früher stehen LEDs möglichen Konkurrenten wie Halogenlampen nicht einmal im Hinblick auf die Lichtintensität nach, weswegen es wirklich keinen Grund gibt, auf die sparsamen Leuchtmittel zu verzichten. Zumal es LEDs in den unterschiedlichsten Variationen gibt. Wie wäre es mit einem LED Panel, einer LED Röhre oder einem LED Strahler? All das und noch mehr steht zur Verfügung.

Lichtfarbe hat sogar gesundheitliche Auswirkungen

Noch immer ist nicht allen Menschen bewusst, wie stark sich Licht auf unsere Gesundheit auswirkt. Dabei kann bereits eine bestimmte Lichtfarbe langfristig Einfluss auf das Wohlbefinden haben. Was für Lichtfarben am ehesten geeignet sind, hängt von der Situation ab. Während im Schlafzimmer gedämpftes und warmes Licht empfohlen wird, ist in einem Arbeitszimmer helles und kühles Licht besser. In einem Wohnzimmer bietet sich hingegen eine Mischung aus beidem an, weswegen dimmbare Lichtquellen ideal sind.

Mit mehreren Lichtquellen können wir die Stimmung flexibel beeinflussen

Kein gutes Beleuchtungskonzept kann nur mit ein oder zwei Lichtquellen funktionieren. Das liegt daran, dass verschiedene Lichtquellen unterschiedliche Bereiche und Stimmungen abdecken müssen. Eine monotone Beleuchtung wirkt schnell langweilig und ungemütlich. Wenn wir die Stimmung flexibel beeinflussen wollen, was vor allem in Räumen wie dem Wohnzimmer wichtig ist, brauchen wir mehrere Lichtquellen. Bei diesen Lichtquellen kann es sich etwa um Decken-, Steh- oder Tischlampen handeln. Hauptsache, sie sind auf die Bedürfnisse des Raums abgestimmt. Dazu gehört auch, die Dekoration miteinzubeziehen.

Dekorative Beleuchtung sorgt für Gemütlichkeit

Zwar können wir mit schönen Lampen in ansprechenden Designs eine gemütliche Atmosphäre schaffen, aber manchmal sind alternative Beleuchtungsmethoden die bessere Alternative. Interessant sind etwa batteriebetriebene Lichterketten, die gerne zu festlichen Anlässen wie Weihnachten eingesetzt werden. Eine weitere Option stellen Kerzen dar. Kerzen sind ein absoluter Klassiker, mit dem wir verschiedene Stimmungen erzeugen können. Sie eignen sich unter anderem für entspannte Bäder, romantische Candle-Light-Dinner oder ruhige Abende mit Freunden. Kerzen sind jedoch keine dekorative Beleuchtung, die wir einfach auf gut Glück nutzen sollten. Das liegt vor allem am Risiko durch Schadstoffe. Am besten sind Kerzen mit RAL-Gütezeichen. Kerzen mit Duftstoffen und Glitter stellen hingegen eine Gesundheitsgefahr dar.

Natürliche Lichtquellen sind unverzichtbar für ein gesundes Raumklima

Wie wir uns fühlen, wird maßgeblich durch das Raumklima bestimmt. Laut Definition beschreibt Raumklima vordergründig Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Temperatur. Allerdings gehört auch die Beleuchtung zu einem gewissen Grad dazu. Ein gesundes Raumklima lässt sich jedoch nur schwer durch künstliche Lichtquellen erreichen. Wir benötigen daher natürliche Lichtquellen. Solche schaffen wir ganz einfach, indem wir das Tageslicht maximieren. Das geht am besten durch große und offene Fenster, die nicht durch schwere Vorhänge blockiert werden sowie im Raum verteilte Spiegel, die das Licht reflektieren.