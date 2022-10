Wie findet man das perfekte Weihnachtsgeschenk für Männer?

Ein Weihnachtsgeschenk für Männer zu finden ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man kann einige einleuchtende Grundideen als Basis heranziehen und so zahlreiche Möglichkeiten identifizieren. Für den vorgesehenen Empfänger des Geschenks bleiben dann in der Regel zahlreiche Optionen zur Auswahl.

Etwas für sein Hobby

Ist ein solches Hobby bekannt, bietet es sich als erster Ausgangspunkt an. Auch wenn kein solches Hobby bekannt ist, gibt es vielleicht eines und die Quellen für entsprechende Informationen sind nicht schwierig zu erschließen. Angehörige oder enge und alte Freunde wissen fast sicher davon. Besonders interessant sind auch Aktivitäten, die den zu Beschenkenden früher einmal interessiert haben, die er aber aus welchen Gründen auch immer nicht weiter verfolgen konnte.

Ist ein solches Steckenpferd identifiziert, braucht man noch jemanden mit der entsprechenden Sachkenntnis, um das eigentliche Geschenk auszuwählen. Vorzugsweise sollte es sich dabei nicht um die Leute handeln, die einem dann dieses Geschenk verkaufen wollen.

Diese Methode garantiert praktisch, dass man ein persönliches Geschenk gefunden hat, mit dem der Empfänger viel Freude haben wird und mit dem er sich mit seinen Interessen auf jeden Fall ernst genommen fühlt.

Etwas zum Spielen

Bei Frauen gibt es die vorherrschende Meinung, die Spielzeuge der Männer unterschieden sich von denjenigen der kleinen Jungs einfach nur durch ihren höheren Preis. Unabhängig davon gibt es einen natürlichen Spieltrieb, für den sich weder Männer noch Frauen schämen sollten. Ein Mann möchte vielleicht nicht einen Legokasten überreicht bekommen, wenn das auf einer größeren Feier gemacht werden muss. Gerade ein Weihnachtsgeschenk wird aber oft in intimerem Rahmen überreicht und dann kann man mit einem Objekt aus Star Wars wirklich einen Hit landen. Auch wenn der Empfänger nicht die Zeit findet, den Baukasten tatsächlich zusammenzusetzen, wird er sich trotzdem als Raumschiffkapitän fühlen.

Etwas Typisches für Männer

Auch wenn man mit dieser Einstellung bei manchen vielleicht aneckt, gibt es das einfach immer noch und wird es wohl auch weitergeben. Genauso wie es heißt, Frauen könnten nie genug Schuhe haben, gibt es solche Objekte auch für Männer. Der Spruch wird oft so weitergeführt, dass Männer nie genug Armbanduhren haben können, aber das ist für viele Geschenksituationen zu teuer. Andere traditionell männliche Bereiche gibt es aber durchaus, in denen man sich nach Möglichkeiten für Geschenke umsehen kann.

Grillen

Alkoholische Drinks im privaten Rahmen und bei geselligen Anlässen

Autobedarf

Sport mit besonderer Berücksichtigung von Kampf- und Ballsportarten

Dann gibt es auch noch Bereiche, die zwar traditionell auch als Aktivität von Männern angesehen wurden, die aber aus welchen Gründen auch immer heute weniger verbreitet sind. Gerade Gegenstände aus solchen Gebieten können sich als Geschenke anbieten. Zu nennen sind hier die Jagd und überhaupt alles, was mit Waffen zu tun hat. Möglichkeiten zum Kennenlernen solcher Aktivitäten, sei es als Gast oder mittels Büchern oder Filmen kommen in Frage. Besonders interessant ist es, mit einem solchen Geschenk eine Reihe von weiteren zu begründen, wenn das erste Geschenk beim Empfänger gut angekommen ist.