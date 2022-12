Seit der Gründung von Chatroulette im Jahr 2010 erfreut sich die Dating Plattform sehr großer Beliebtheit. Dabei können Interessierte davon profitieren, mit vielen anderen Usern Video Chats auszutauschen. Doch was ist daran so besonders und was macht diese Art von Dating so beliebt?

Warum ist Chatroulette inzwischen so begehrt?

Video Chats gelten inzwischen als sehr begehrte Methode, um binnen kurzer Zeit Bekanntschaft mit verschiedenen Personen zu machen. Dabei lässt sich im Schutz der eigenen vier Räume ausreichend Zeit für echte Konversation mit richtigen Menschen aufbauen. Neben der Möglichkeit, SMS zu senden oder Text-Chats vorzunehmen, bot Chatroulette ebenso die Option, kostenlos zufällige Video-Calls durchzuführen. Die Chatteilnehmer wurden demnach mit einem Chatpartner überrascht und konnten nicht bestimmen, welcher Person sie zugeteilt wurden. Doch warum konnte sich dieses Chat-Prinzip durchsetzen und was hat Gay Chatroulette damit zu tun?

Wer hat´s erfunden?

Die Idee zufällige Teilnehmer in einen Chatroom zu schleusen hatte der damals 17-jährige Andrey Ternovskiy. Er erstellte eine einfach zu bedienende Website, die schon bald als Renner unter den Chats avancierte. Aus anfangs noch wenigen Menschen, die an den Chats teilnahmen, sind inzwischen Millionen von Benutzer geworden – die Zahl steigt täglich weiter an. Der Sinn hinter Chatroulette ist, Menschen zu verbinden, die zusammen Spaß haben möchten und Kontakte knüpfen wollen.

Wie funktioniert Chatroulette im Einzelnen?

Dabei ist die Plattform sehr benutzerfreundlich gehalten, um die Anwender nicht zu überfordern. Niemand bedarf demnach spezielles, technisches Knowhow. Auch die Anwendung ist sehr einfach gehalten und lässt sich sowohl auf dem Laptop als auch mit dem Smartphone einfach nachvollziehen. Die erste Version ließ noch die Auswahl zwischen Video-Chat oder Text-Chat zu. Inzwischen steht lediglich der Video-Chat zur Verfügung, nachdem sich der Text-Chat als weniger erfolgreich herausstellte.

Dabei gilt es, eine gewisse Etikette beim Anwenden von Chatroulette zu wahren. Wer sich des Fehlverhaltens strafbar macht, muss mit eingeschränkten Aktivitäten bis hin zum Sperren des Benutzerkontos rechnen. Dabei greift das System während der Videochats auf das Mikrofon sowie die Webcam des Nutzers zu. Über einen Filter lässt sich vorab zudem festlegen, mit welcher Art von Chat-Partner der Nutzer kommunizieren möchte. Das System schlägt vor, mit welcher Person der Chat starten soll. Der Teilnehmer stimmt schließlich dem Vorschlag zu oder setzt die Suche fort.

Bevor der Chat jedoch erfolgen kann, müssen Anwender ein kostenloses Profil erstellen. Entspricht die Kommunikation nicht den Richtlinien oder fühlt sich ein Teilnehmer belästigt, kann er das Profil melden. Die Plattform kümmert sich schließlich um das Anliegen und kann nach Prüfung das Konto sogar schließen.

Hinweis: Wer seine Identität nicht offenbaren möchte, kann verschiedene Daten geheim halten. Dritten ist es somit nicht möglich, alle Informationen einzusehen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme von Chatroulette, um Anwender sowie ihre Daten zu schützen.

Wie funktioniert die Registrierung?

Bevor der Chat starten kann, müssen Teilnehmer ein Profil anlegen. Dieses ist kostenlos und lässt sich binnen kurzer Zeit aktivieren. Für die Festlegung des Profils sind ein Benutzername sowie eine gültige Email-Adresse notwendig. Nach der Eingabe eines Passworts kann eine Anmeldung zu Chatroulette und den jeweiligen Chats erfolgen.

Bevor die Konversation schließlich beginnt, ist eine Gesichtserkennung erforderlich. Dieser Teil gehört zu Registrierung und soll die Sicherheit auf der Plattform fördern. Im Anschluss ist es möglich, sich mit verschiedenen Geschlechtern verbinden zu lassen. Boys meets Girls, Boys meets Boys oder Girls meets Girls lässt sich im Anschluss ganz einfach umsetzen.

Die Nutzung ist kostenlos und wird lediglich durch Werbeeinnahmen finanziert. Somit können Benutzer zu jeder Zeit zwar mit verschiedenen Bekanntschaften in Kontakt treten, müssen jedoch gelegentlich mit Werbeanzeigen zwischen den Chat-Anwendungen rechnen.

Hinweis: Bei Hilfe steht das Chatroulette-Team den Anwendern zur Seite. Das ist wichtig, um Meldungen oder Spam durch Nutzer mitteilen zu können. Die Webseite warnt zudem davor, externe Links zu nutzen und will somit seine Nutzer vor Hackern, betrügerischen Nutzern oder anderen dubiosen Anwendern schützen.