Aktuelles aus Deutschland: Wie geht es weiter mit unseren Freizeit- und Indoor-Aktivitäten?

Jeder kennt den Rhythmus, nach dem unsere Freunde und Familien die Arbeit, Schule oder Cafés und Restaurants besuchen. Heute existieren solche Routinen kaum noch: Die letzte Zeit war für die ganze Welt gewöhnungsbedürftig. Wir alle mussten Opfer bringen und unsere normale Routine neu gestalten.

Wie sieht das neue „Normal“ aus?

Derzeit befinden wir uns weit entfernt von dem „Normal“, das wir kannten und lieben. Ob jemand wollte oder nicht, jeder musste sich anpassen und das Beste aus der Situation herausholen. Viele von uns verlagerten daher auch die Outdoor-Aktivitäten nach drinnen. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem, dass auch die Indoor-Aktivitäten begrenzt verfügbar sind und niemand weiß, wie man mit dem Ganzen weiter vorgehen soll.

Vielen Sachen änderten sich zusätzlich. Der zunehmende Einsatz von Technologien für Meetings, Interviews und Fernarbeit gehört zu den offensichtlichsten Veränderungen. In gewisser Weise werden Konzepte an die Spitze gedrängt, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Geschäftsschlagworte waren. Vor mehr als einem Jahr erklärte ein Forbes-Kolumnist, dass „Fernarbeit kein Vorteil mehr ist“. Ebenso gehörte Business Agilität seit den 1990er-Jahren zu den Stichwörtern. HR-Profis versuchten lange, als strategische Partner behandelt zu werden, statt in klassische Support-Funktionen verbannt zu werden.

Harvard-Experten meinen, dass einige unserer Anpassungen bereits bestehende Trends beschleunigen konnten, wie z. B. die Entwicklung einer bargeldlosen Gesellschaft, die Zunahme der Telearbeit und den Rückgang des stationären Einzelhandels. Sie erwarten, dass sich einige davon zu einem dauerhaften Bestandteil der „neuen Normalität“ mausern werden. Deshalb können wir annehmen, dass es definitiv Änderungen im Bereich der Indoor-Freizeitaktiviäten geben wird.

Abhängig von der derzeitigen Situation ist auch die Freizeit schwer gestaltbar. Viele entdecken daher auch, dass sie im Netz und online einigen von ihren Hobbys nachgehen können. Besonders bemerkbar macht sich dies in der boomenden Industrie der Online Casinos und Online-Wetten. Da sich eine hohe Anzahl an Benutzern den Weg und die Zeit zu traditionellen Gebäuden sparen möchten, beschäftigen sie sich mit dieser Branche von zu Hause aus. Die zahlreichen attraktiven Angebote und Freispiele ziehen die Spieler wie ein Magnet an. Die Zahl der neuen Spieler steigt von Tag zu Tag.

Die langfristigen Auswirkungen des neuen „Normal“

Die Auswirkungen der heutigen Situation werden als akut und langanhaltend betrachtet, ähnlich wie bei einer Wirtschaftskrise oder einem Krieg. Im Gegensatz zu schockierenden Ereignissen betrifft diese Situation fast jeden Aspekt des Lebens. Einerseits weil sie von langer Dauer ist, andererseits weil sie weitreichende persönliche Auswirkungen mit sich bringt, wie den Tod von Angehörigen und den Verlust von Arbeitsplätzen und Unternehmen.

Während es naheliegt, dass die heranwachsende Generation langfristige Auswirkungen bemerken wird, ist weniger klar, was diese sein werden. Die jungen Erwachsenen von heute betrachten ihre Gesundheit möglicherweise anders als frühere Generationen, da sie eher ein Gemeinwohl als etwas an sich Persönliches ist. Physische Distanzierung kann bestehende Trends beschleunigen. Sich über soziale Medien statt persönlich zu verbinden, gleicht zwar die durch die Situation verursachte Isolation zum Teil aus, kann jedoch ihre eigenen negativen Folgen nach sich ziehen.

Was passiert derzeit mit unserer Freizeit?

Was wird mit unserer Freizeit passieren? Werden die Indoor-Aktivitäten je wieder normal öffnen können oder müssen wir uns damit abfinden, dass wir entweder alles nach draußen verlegen müssen oder auf manches komplett verzichten? Auch in Deutschland zeigen sich diese Themen als verwirrender und ungeklärt. Sobald wir über Sport reden, dürfen wir nicht vergessen, dass Sport sowohl Outdoor als auch Indoor ausgeübt werden kann.

Auf der anderen Seite denken viele, es sei unmöglich, unsere Freizeit im Innenbereich abzuschaffen. Dementsprechend scheint es wichtig, die richtige Balance zwischen beidem zu finden. Auch Deutschland gibt sich Mühe, die Indoor-Freizeitaktivitäten in das heutige „Normal“ mit einzubeziehen. Leider befinden wir uns aber noch vor dem Punkt, an dem entschieden werden kann, wie man die Situation am besten bewältigt. Sicher ist jedoch, dass noch viele Anpassungen diesbezüglich kommen werden.