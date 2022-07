Wie sicher sind Zahlungen an Online Casinos?

Online Casinos haben sich zu einem beliebten Zeitvertreib entwickelt. Hunderttausende Deutsche gehen diesem Hobby nach und zahlen dafür regelmäßig Geld auf der Plattform ihres Vertrauens ein. In Zeiten von Cyberattacken und Datenpannen stellen sich viele von ihnen die Frage, wie es eigentlich um die Sicherheit ihrer Zahlungen bestellt ist. Wir haben die Fakten zu den wichtigsten Zahlungsmethoden zusammengefasst.

Sofortüberweisung

Die Sofortüberweisung ist in deutschen Onlineshops eines der meistverwendeten Zahlungsmittel und ist auch in Casinos weit verbreitet. Der Dienst klinkt sich in den Bezahlvorgang beim Online-Banking ein und kann so in Echtzeit verifizieren, dass die Zahlung durchgeführt worden ist. Daher entfallen die lästigen Wartezeiten bei einer Überweisung. Insgesamt ist die Sofortüberweisung vermutlich genauso sicher wie eine reguläre Online-Überweisung. Berichte von Problemen sind jedenfalls selten. Allerdings werden gelegentlich Phishing-Mails versendet, mit denen versucht wird, Nutzer der Sofortüberweisung zu betrügen. Bei E-Mails, die den Dienst betreffen, sollte man daher wachsam sein.

Kreditkarte

Auch die Kreditkarte steht bei Online Casinos hoch im Kurs, denn sie ist äußerst komfortabel. Die Daten werden nach der Eingabe gespeichert und müssen daher nicht jedes Mal bestätigt werden. Das führt allerdings auch dazu, dass sie theoretisch von Hackern abgegriffen werden können. Bislang gibt es zwar noch keine Berichte von solchen Datenlecks bei Online Casinos, obwohl praktisch alle Plattformen diese Zahlungsmöglichkeit anbieten. Zudem sind Kreditkartenzahlungen heute dank Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherer als früher. Wer sich Sorgen um seine Daten macht, sollte aber möglicherweise ein anderes Zahlungsmittel wählen.

Paysafecard

Viele Spieler aus Deutschland bevorzugen ein Paysafecard Casino, wenn sie ihr Glück versuchen möchten. Denn dieser Dienst hat einen entscheidenden Vorteil: Er ermöglicht Barzahlungen, bei denen keinerlei sensible Zahlungsdaten gespeichert werden müssen. Man muss sich zwar mit Namen und Adresse bei Paysafe registrieren und die Identität bestätigen. Aber es ist nicht nötig, irgendwo die Kontonummer oder die Kreditkartendaten zu hinterlegen. Das macht die Paysafecard zu einem der sichersten Zahlungsdienste überhaupt. Wer diese Zahlungsmethode vor allem aus Gründen des Komforts nutzt, kann das Guthaben aber auch online über die Webseite des Betreibers erwerben. Dann ist Paysafe dennoch sehr sicher und mit Überweisungen oder Kreditkartenzahlungen vergleichbar.

eWallets

Die meisten Online Casinos haben zudem eWallets wie zum Beispiel Neteller oder Skrill im Angebot. Sie funktionieren so ähnlich wie PayPal: Der Nutzer kann sie mit verschiedenen Zahlungsmitteln aufladen, zum Beispiel per Überweisung, per Lastschrift oder per Kreditkarte. Dann kann er sein Guthaben einsetzen, um bei Online Casinos zu bezahlen. Der Vorteil: Die Zahlungsdaten werden nur im eWallet gespeichert, auch wenn damit auf mehreren Plattformen bezahlt wird. Damit bieten eWallets einen geringfügigen Sicherheitsvorteil.

Überweisung

Die reguläre Überweisung ist zwar für viele Casino-Nutzer nicht die erste Wahl, denn es kann mehrere Tage dauern, bis das Geld gutgeschrieben ist. Trotzdem bieten einige Plattformen immer noch diese Zahlungsmethode an. Allgemein gilt auch die reguläre Überweisung als sehr sicher. Allerdings gibt es seit einiger Zeit Trojaner, die sich auf dem PC oder dem Smartphone einnisten und Zugangsdaten zum Online-Banking abgreifen. Wer auf diese Weise bezahlt, sollte daher stets für die Sicherheit seines Betriebssystems sorgen, zum Beispiel mit einem Virenscanner.