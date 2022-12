Wie Sie Ihre Gewinnchancen im Casino verbessern können

Glücksspiele sind für viele ein unterhaltsamer Zeitvertreib geworden. Das ist auch dank der Online Casinos der Fall, denn inzwischen muss man sich nicht mehr auf den Weg in eine landbasierte Spielhalle machen, sondern kann bequem zu Hause oder sogar unterwegs jederzeit auf das Angebot zugreifen und spielen. Die Bonusaktionen und andere Werbemaßnahmen haben ebenfalls dafür gesorgt, dass Online Casinos immer bekannter und beliebter werden.

Schließlich kann man bei einem 15 Euro Bonus ohne Einzahlung nicht Nein sagen und mit etwas Glück kann man sich sogar über einen Gewinn freuen. Wie man aber seine Chancen verbessern kann, haben sich schon viele gefragt. Dabei dürfen Sie nie vergessen, dass es sich bei einem Glücksspiel immer nur um den Zufall dreht, der dafür sorgt, dass Sie gewinnen oder verlieren. Ohne zu betrügen, wird man daher das Glück nicht überlisten können. Allerdings gibt es dennoch ein paar Tipps, die man beachten sollte, um dadurch seinem möglichen Erfolg im Glücksspielportal näher zu kommen.

Die Regeln genau kennen

Eigentlich dürfte es offensichtlich sein, aber dennoch kann man nicht oft genug darauf hinweisen. Bevor Sie sich für ein Spiel entscheiden, sollten Sie sicher sein, dass Sie die Regeln überhaupt kennen, und zwar in allen Details. Schließlich können Sie keine richtigen Entscheidungen treffen, wenn Sie nicht wissen, wie das Spiel überhaupt verläuft und worauf es ankommt. Wenn Sie die Regeln nicht kennen, werden Sie auch nicht gewinnen können. Daher sollten Sie sich nie auf ein Game einlassen, mit dem Sie sich vorher nicht vertraut gemacht haben.

Informationen darüber kann man problemlos im Internet finden. Dort gibt es zahlreiche Seiten, die Casinospiele wie Black_Jack, Roulette oder Poker genau erklären. Einige Glücksspielportale bieten sogar selbst Anleitungen an und stehen sicherlich auch bei Fragen zur Verfügung. Wer gut über den Spielablauf informiert ist, der wird auch richtige Entscheidungen treffen und geschickte Einsätze tätigen, die vor großen Verlusten schützen können. Auch wenn es anfangs viel Zeit kostet, sollte man sich unbedingt Mühe geben und sich wirklich optimal und umfassend informieren.

Den RTP erfragen

Wer sich schon intensiver mit dem Glücksspiel beschäftigt hat, der wird bestimmt auch schon vom RTP gehört haben. Damit ist der Betrag gemeint, der bei einem Game an die Teilnehmer im Verlauf wieder ausgezahlt wird. Um zu beurteilen, wie die Gewinnchancen sind, ist es empfehlenswert, sich den RTP-Wert anzusehen. Hat das Spiel einen recht hohen RTP, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen größer als bei einem Slot mit niedrigerer Auszahlungsquote. Daher macht es durchaus Sinn, diesen Wert bei den einzelnen Spielen zu erfragen und sich daran zu orientieren.

Das Budget bestimmen und einhalten

Wenn Sie vorhaben, ein Casino zu besuchen, sei es eine Spielhalle vor Ort oder eine virtuelle, dann sollten Sie vorher sicherstellen, wie hoch Ihr Budget ist. Dabei sollte sich der Betrag auf jeden Fall an die Rahmen der eigenen Möglichkeiten halten. Das heißt, dass Sie nur das Geld zum Spielen verwenden sollten, auf das Sie ohne Probleme verzichten könnten. Wichtig ist, dass Sie sich über das Budget unbedingt vor dem Casinobesuch klar werden. Danach müssen Sie sich konsequent an diesen bestimmten Betrag halten. Also egal ob Sie verlieren oder gewinnen, wenn das Budget aufgebraucht ist, müssen Sie mit dem Spielen aufhören.

Verluste können nicht wieder gut gemacht werden

Wahrscheinlich kennt jeder das Gefühl, wenn man eine Pechsträhne hat, und dann leicht die Überzeugung entsteht, dass man die Verluste durch weiteres Spielen überwinden könnte. Dieser Verlockung müssen Sie auf jeden Fall widerstehen. Wenn man spielt, kann man auch verlieren. Das ist so und lässt sich auch nicht vermeiden. Sie müssen daran denken, dass der wesentliche Sinn des Glücksspiels ist, zu spielen und dabei Spaß zu haben. Auf keinen Fall darf man das Budget überschreiten, weil man glaubt, dass auf diese Weise Verluste wieder ausgeglichen werden können. Die richtige Entscheidung wäre, das Zocken zu beenden.

Das Spiel nach einem Gewinn beenden

Eine weitere wichtige Regel ist es, mit dem Spielen aufzuhören, nachdem ein guter Gewinn erzielt wurde. Auch wenn es noch so verlockend ist, sollte man nicht weiterzocken und auf weitere Gewinne hoffen. Es wäre besser, dann aufzuhören, wenn man erfolgreich war. Es kann passieren, dass man alles wieder verliert. Daher muss man immer im Rahmen bleiben und nicht vergessen: Genug ist genug.

Pausen einlegen

Vor allem bei Glücksspielen, die eine hohe Konzentration erfordern, sollte man rechtzeitig Pausen einplanen. Werden sie vergessen, leidet die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei muss die Ruhezeit gar nicht so lange dauern. Meist reicht es, wenn man für ein paar Minuten unterbricht, um durchzuatmen oder auch ein Glas Wasser zu trinken. So kann man sich am besten entspannen, bevor man sich wieder den Spielen zuwendet. Da es möglich ist, beim Spielen die Zeit vergessen zu können, ist es außerdem wichtig, einen festen Zeitraum zu setzen, der maximal fürs Zocken verwendet werden kann. Sobald die Zeit abgelaufen ist, sollte man dann aber auch unbedingt aufhören.

Keinen Alkohol beim Spielen

Auch wenn es weit verbreitet ist, dass beim Spielen Alkohol getrunken wird, sollte man davon vergessen. Viel besser wäre ein erfrischendes Glas Wasser. Trinkt man Alkohol, wird man meist nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen können. Das wird sich nicht positiv auf die Gewinnchancen auswirken, sondern eher negativ. Daher sollten Spirituosen unbedingt vermieden werden, wenn man möglichst gute Chancen auf einen Gewinn haben möchte.

Fazit

Ein Besuch im Casino vor Ort oder auch im Internet macht viel Spaß. Damit aber die Nacht im Casino erfolgreich wird, sollte man sich an diese Tipps halten. Schließlich macht es Spaß zu gewinnen, aber generell können Sie sich einfach auf eine spannende Unterhaltung freuen und nicht unbedingt auf einen großen Gewinn hoffen. Und wenn Sie Glück beim Spielen haben, werden Sie umso froher.