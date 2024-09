Wie viele KI-Patente hat Deutschland angemeldet?

Es hat bereits viele technologische Innovationen gegeben, die für großes Aufsehen gesorgt haben, doch Künstliche Intelligenz scheint das Feld hier mit Abstand anzuführen. KI hat in zahlreichen Branchen Einzug gefunden und gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Dies spiegelt sich in der Anzahl der Patente wider.

2014 ist der Trend mit den ersten Patenten für Generative KI ausgebrochen und heute, 10 Jahre später, gibt es bereits 54.000 Anmeldungen. Doch wie viele Anträge davon hat Deutschland gestellt und wie steht die Bundesrepublik im internationalen Vergleich dar? Dieser Artikel gibt ein umfassendes Bild.

Generative KI in der alltäglichen Nutzung

ChatGPT war vermutlich das Tool, das Generative KI vollständig unter die Bevölkerung gebracht hat. Der im November 2022 vorgestellte Chatbot ermöglicht es, menschliche Konversationen zu imitieren und einzigartige Texte zu erstellen. Kein Wunder, dass zahlreiche Schüler und Studenten sofort ChatGPT zu raten zogen, um Hausarbeiten und ähnliches zu kreieren.

Genau dies stellt Lehrer und Professoren vor ein Problem. Doch auch hier ist KI die Lösung für das von ihr geschaffene Problem. Es gibt immer mehr Tools, die Plagiate zuverlässig erkennen können. Nach Angaben von CyberGhost ist die Plagiatserkennungsbranche über 1 Milliarde Dollar schwer.

ChatGPT ist eine wahnsinnige Erfindung, doch das ist nur der Anfang. Clevere Köpfe haben kreative Ideen, was mit generativer KI noch alles gemacht werden kann – und das will natürlich patentiert werden.

Expand Foto: Unsplash

KI-Patente – Deutschland im internationalen Vergleich

Wie eingangs erwähnt, wurden insgesamt 54.000 KI-Patente angemeldet, wovon der größte Anteil auf China zurückfällt. Das asiatische Land ist mit über 38.000 angemeldeten Patenten mit Abstand die Nummer 1. Die auf dem zweiten Platz liegende USA hat nämlich nur etwas über 6.000 Patente angemeldet, was gerade mal ein Sechstel von China ist.

Deutschland blickt auf eine Zahl von 708 Patentanmeldungen, was im Vergleich zum Spitzenreiter zwar mager aussieht. Im europäischen Kontext schneidet die Bundesrepublik allerdings ziemlich gut ab, nämlich mit dem zweiten Platz. Großbritannien liegt mit 714 Patentanmeldungen nur knapp davor.

International befindet sich Deutschland immerhin noch auf dem siebten Platz. Hier die Länder mit den meisten Patentanmeldungen im Überblick.

China (1. Platz)

USA (2. Platz)

Südkorea (3. Platz)

Japan (4. Platz)

Indien (5. Platz)

Großbritannien (6. Platz)

Deutschland (7. Platz)

Starker Zuwachs an deutschen Patentanmeldungen

Deutschland ist sich bewusst geworden, dass sich generative KI zu einer alltäglichen Technologie entwickelt hat, die bereits in vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielt, und dieser Trend wird sich in Zukunft nur weiter fortsetzen. Dementsprechend hat Deutschland die Bedeutung für KI-Patentanmeldungen erkannt, was sich in den Zahlen widerspiegelt: Im Vergleich zu vor fünf Jahren wurden 40 % mehr Patentanmeldungen in KI-bezogenen Technikklassen gestellt.

Eva Schewior, Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) betont außerdem, wie wichtig es für Deutschland ist, bezüglich Künstlicher Intelligenz international wettbewerbsfähig zu sein. Da China und andere Nationen in der Welt sich in diesem Bereich besonders innovativ zeigen, sollte Deutschland alle Hebel in Bewegung setzen, um hier mithalten zu können.

Fazit

Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle für Privatpersonen und Unternehmen. Deutschland möchte international wettbewerbsfähig sein und hat daher in Hinblick auf die Patentanmeldungen noch mal zugelegt. Mit 708 angemeldeten KI-Patenten befindet sich Deutschland in Europa auf dem zweiten Platz und global auf dem siebten Platz. Keine schlechte Position, doch Deutschland ist bestrebt, hier noch zuzulegen.