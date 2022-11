Wie wird Online Glücksspiel reguliert?

Das Spielen in Online Casinos wird auch in Deutschland immer beliebter. So gibt es inzwischen eine ganze Flut unterschiedlicher Anbieter, die alle mit verschiedenen Prämien und Aktionen locken. Tatsächlich kann mit Hilfe eines attraktiven Willkommensbonus eine komfortable Startsituation für neue Spieler geschaffen werden, die einen großen Spielraum und zusätzliche Gewinnchancen eröffnet.Wenn ein Online Casino Freispiele ohne Einzahlung anbietet, ist es sogar möglich, ein Glücksspielportal ohne finanzielles Risiko ausprobieren zu können.

In diesem Artikel soll es jedoch um die größte Sorge neuer Spieler gehen, die Frage nach der Regulierung von Online Casinos und Online Glücksspiel. Auch wenn beim Großteil der Anbieter ohne Bedenken gespielt werden kann, gibt es, wie in jeder Branche, schwarze Schafe, vor denen neue Spieler geschützt werden müssen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Online Spielotheken reguliert werden und Sie sich vor Betrügern schützen können.

Deutscher Glücksspielstaatsvertrag

Für Spieler in Deutschland ist es essenziell, sich mit dem neuen, 2021 beschlossenen Glücksspielstaatsvertrag zu beschäftigen. Dieser Beschluss reformierte die rechtliche Grundlage für Online Glücksspiel in Deutschland von Grund auf, was neue Vor- und Nachteile sowohl für Betreiber als auch für Spieler nach sich zog. In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen die wichtigsten Aspekte des neuen Vertrags vorstellen.

Ausgabe von mehr Lizenzen

Ein wichtiger Punkt ist, dass mehr Lizenzen ausgegeben werden. Diese Maßnahme wird deshalb durchgeführt, damit Casino-Betreiber in der Übergangsphase die Chance haben, sich eine Lizenz zu sichern und dafür ausreichend Möglichkeiten offenstehen. Außerdem können durch mehrere Lizenzen unterschiedliche Aspekte des Online Casino Betriebs detaillierter überprüft und ausgezeichnet werden.

In der Konsequenz dürften viele Anbieter den Betrieb aufgeben, da sie den Kriterien für Lizenzen nicht entsprechen und das Risiko einer gesetzlichen Strafe nicht eingehen möchten. In der Theorie dürften so viele unlautere Betreiber ganz von alleine verschwinden.

Begrenzung der Spielauswahl

Auch die Auswahl an Spielen, welche von einem Betreiber angeboten werden, wird begrenzt. Die Idee ist es, besonders volatile Spielautomaten auszuschließen oder Spiele, welche ein besonders starkes Suchtpotenzial bergen. Ein Beispiel sind Spiele des Online Live Casinos, die von einem echten Croupier geleitet werden. Auch Sportwetten, die sich auf ein aktuelles sportliches Ereignis beziehen, werden verboten. Die Begründung ist, dass Spieler mit Suchtproblemen auf derartige Ereignisse besonders leicht anspringen könnten.

Limitierung der Einsätze

Weitere Einschränkungen wurden im Bereich der Einsätze beschlossen. So müssen in Deutschland lizenzierte Online Spielbanken für niedrigere, maximale Einsätze garantieren. Es ist ein weiteres Mittel, um das Risiko für Spieler zu verringern.

Einschränkung der Werbemöglichkeiten

Zusätzlich werden die Werbemöglichkeiten begrenzt und kontrolliert, wohl um besonders einfach manipulierbare Kunden, wie zum Beispiel junge Erwachsene, möglichst von der Branche fernzuhalten. Hinzu kommen deutliche Warnhinweise, welche mögliche Kunden über die Risiken aufklären.

Stärkere Spielerprüfung

Des Weiteren werden Casinos verpflichtet, Kunden stärker zu überprüfen. Auf diese Weise sollen Spieler mit Suchtverhalten am Spielen im Casino gehindert werden. Dies schützt vor allem solche Personen, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden.

Andere Glücksspiellizenzen

Sollten Sie sich für ein Casino ohne deutsche Lizenz, mit Sitz im Ausland entscheiden, sollten Sie dennoch auf eine aussagekräftige Lizenz achten. Besonders die staatlichen Lizenzen aus Malta und Curacao werden gemeinhin als echte Qualitätsgaranten wahrgenommen. So müssen Casinos, die es auf einer der begehrten Lizenzen abgesehen haben, langfristig einen anspruchsvollen Katalog an Richtlinien erfüllen.

Unter anderem müssen Maßnahmen zum Spielerschutz umgesetzt werden. Auch ein professioneller und gut erreichbarer Kundenservice ist eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt einer dieser Lizenzen. Des Weiteren werden die Casino-Betreiber ausgiebig im Vorfeld auf ausreichende finanzielle Mittel geprüft und ob sie einen erfolgsversprechenden Business-Plan vorweisen können. So wird sichergestellt, dass die Glücksspielplattform beantragte Auszahlungen an Spieler auch leisten kann.

Wer überprüft die Einhaltung der Vorgaben?

Vorgaben und Regelungen ohne eine Instanz, welche deren Einhaltung überprüft, werden oft übergangen und ignoriert. Glücklicherweise stehen hinter den einzelnen Lizenzen, wie erwähnt, staatliche Institutionen. Für die Vergabe der Glücksspiellizenz aus Malta ist die staatliche Behörde MGA verantwortlich. Die Abkürzung steht für Malta Gaming Authority, die eigens für die Glücksspielregulierung gegründet wurde und sich mit voller Kapazität diesem Thema widmet.

In Deutschland sah es in dieser Hinsicht bisher recht mau aus. Allerdings bestimmt der Glücksspielstaatsvertrag auch die Einsetzung einer ähnlichen Behörde. Diese soll in Deutschland ab dem 01.01.2023 die Arbeit aufnehmen.

Sie wird als GGL bezeichnet, was für Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder steht und ihren Sitz in Halle beziehen wird. Bis dahin wird die Überprüfung der Einhaltung einzelner Bestimmungen dezentral ausgeführt. Die Überwachung obliegt den Glücksspielbehörden der einzelnen Bundesländer.

Fazit: Höhere Sicherheit und größere Einschränkungen

Insgesamt wird durch Regelungen für Spieler eine sicherere Spielumgebung geschaffen, indem kriminelle Betreiber früh erkannt und ausgeschlossen werden. Auch der Fokus auf Suchtvermeidung und Jugendschutz dürfte vielen Spielern langfristige Schwierigkeiten ersparen. Diese Sicherheit kommt jedoch zu dem Preis, dass Einschränkungen hingenommen werden müssen, wie zum Beispiel eine Begrenzung der Einsätze und das Verbot bestimmter Spiele.