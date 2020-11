Winter – jetzt noch den richtigen Partner finden

Gerade in der kalten und dunkleren Jahreszeit ist ein Partner an der Seite eine Sehnsucht, die viele teilen. Jedoch ist es nicht einfach, die passende Person zu finden. Vor allem, wenn die eigenen Kreise überwiegend aus Familie und Freunden bestehen. Insofern braucht es ein wenig Eigeninitiative, um den Blickwinkel zu ändern und die Chance auf den Traumpartner zu erhöhen.

Liebe in Zeiten der Pandemie

Derzeit erhöhen sich die Corona-Fallzahlen deutschlandweit. Heilbronn und Umgebung sind davon nicht verschont. Das macht die Sache mit der neuen Liebe nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Hinzu kommt das Tragen von Masken, die die Mimik des Einzelnen nahezu verdecken. Es braucht also Optionen, die möglichst die Abstandsregeln beinhalten und dennoch gute Aussichten bieten. Eine Möglichkeit kann die Partnervermittlung online sein.

Doch schnell stellt sich in diesem Bezug die Frage, ob sich das Online-Dating überhaupt rentiert? Schließlich gibt es viele Geschichten über Geprellte, die sich anstatt mit dem Traumpartner über Wochen, Monate oder gar Jahre mit gut strukturierten Moderatoren unterhalten hatten. Generell lässt sich sagen, dass mehr als 8 Millionen Deutsche monatlich auf den diversen Online-Portalen unterwegs sind. Hiervon ist rund die Hälfte lediglich an sexuellen Kontakten interessiert. Dabei zeigen Analysen des Marktes, dass alle Altersgruppen die Angebote nutzen. Einzig die Gruppe der Menschen jenseits der 75 Jahre ist wenig vertreten.

Der Traum von der Liebe

Das beantwortet allerdings nicht die Frage, ob sich der Aufwand des Online-Dating überhaupt lohnt. Hierzu hat das Oxford Internet Institute bereits 2011 eine umfassende Studie gemacht. Damals wurde belegt, dass mehr als 30 Prozent der Beziehungen über das Internet zustande kommen. Ein Wert, der heute deutlich höher liegen sollte. Schließlich hat nahezu jeder ein mobiles Endgerät dabei, auf dem die unterschiedlichen Plattformen leicht erreicht werden können.

Welche sich nun im Speziellen für das Vorhaben, den Traumpartner zu finden, als optimal erweist, ist individuell zu entscheiden. Eine gute Ausgangsbasis bietet sich mit singleboerse.de. Hier findet der Nutzer eine große Anzahl an Tests. Ebenso werden Einblicke gegeben. So helfen Lablue Erfahrungen, den Betreiber und seine Plattform einschätzen zu können. Damit hat der User im Vorfeld die Möglichkeit abzuwägen, ob der Anbieter seinen Ansprüchen entspricht.

Denn letztendlich geht es immer um das Geld. Zwar bieten heute viele Dating-Seiten im Netz ihre Dienste an, kostenlos sind diese im Regelfall jedoch nicht. Das ruft neben den seriösen, ebenfalls unseriösen Anbieter auf den Plan. Letztere machten alleine 2015 in etwa 80 Millionen Euro mit dem Traum von der neuen Liebe. Umso wichtiger sind Plattformen wie die hier genannte, um transparente Tests, Erfahrungen und Einblicke zu erhalten. Nur so lässt sich die »Spreu vom Weizen« trennen.

Zudem gehen heute viele Anbieter gegen die sogenannten Fake-Profile vor. Einige rühmen sich, diese komplett abgeschafft zu haben. In jedem Fall lohnt sich ein Blick in die AGB. Denn hier ist oft vermerkt, ob der Betreiber mit Moderatoren und Controllern arbeitet, um das »Nutzererlebnis« zu verbessern.

Dating-Seiten im Internet – das kann klappen

Sicher, eine Garantie auf die neue Liebe über die Internet-Partnervermittlung gibt es nicht. Allerdings lässt sich mit gesunder Neugier sowie der nötigen Vorsicht durchaus der Traumpartner finden.