Draußen 3 Grad, in der Bahn gefühlt Hochsommer. Morgens Nieselregen, mittags Sonne, am Wochenende vielleicht Schneefall - Winterjacken müssen einiges mitmachen. Einfach nur dick sein reicht da schnell nicht mehr aus.

Wer morgens nur kurz vom Parkplatz ins Büro läuft, braucht andere Kleidung als jemand, der jeden Tag am Bahnsteig wartend friert oder viel zu Fuß unterwegs ist. Wenn es zu warm in den Klamotten ist, wird das nämlich genau so nervig wie Kälte. Dann wird nach 5 Minuten in der vollen Bahn aus der gemütlichen Jacke eine Sauna mit Reißverschluss.

Das Wetter macht das alles nicht einfacher: Winter im Südwesten heißt längst nicht automatisch Frost und Schnee. Nässe, Wind und dann plötzlich wieder erstaunliche Milde - deshalb sollte eine Jacke vor allem zum eigenen Alltag passen.

Warm, ja, beweglich wäre auch schön

Eine schwere Jacke kann warm sein und trotzdem die falsche Wahl.

Für den Stadtalltag ist oft wichtiger, dass Wind draußen bleibt, der Kragen vernünftig schließt und ein kurzer Regenschauer nicht sofort durch den Stoff zieht. Wer morgens mit dem Fahrrad unterwegs ist oder viel läuft, sollte außerdem auf Bewegungsfreiheit achten.

Darunter muss schließlich noch etwas passen. Ein dicker Pullover, Hoodie oder mehrere dünnere Schichten brauchen Platz, ohne dass die Jacke anschließend an Schultern und Armen spannt.

Deshalb lohnt es sich, Winterjacken nicht einfach nur nach der angegebenen Größe zu kaufen. Einmal mit dem Pullover anprobieren, den man im Januar tatsächlich darunter trägt, spart später einiges an Ärger.

Puffer, Parka oder Mantel? Kommt drauf an

Die eine Winterjacke für alle gibt es nicht. Dafür aber viele Optionen.

Eine Pufferjacke bringt viel Wärme mit und lässt sich gut zu Jeans, Sneakern oder einem eher sportlichen Outfit tragen. Ein Parka deckt oft mehr vom Körper ab und ist praktisch, wenn Wind und Regen dazugehören. Der klassische Mantel wirkt angezogener, ist für lange Spaziergänge im Schneeregen aber nicht automatisch die beste Lösung.

Wer etwas Neues sucht, kann deshalb ruhig zuerst überlegen, was bereits im Schrank hängt. Fehlt die robuste Jacke für jeden Tag oder eher ein zweites Modell für Büro, Essen gehen und Weihnachtsmarkt?

Reduzierte Markenaktionen können interessant werden, wenn ohnehin feststeht, wonach gesucht wird. Bei Zalando Lounge wechseln die angebotenen Labels und Deals regelmäßig. Wer beispielsweise eine sportlichere Superdry Winterjacke sucht, kann dort nach passenden Modellen der Marke schauen, statt den Kauf nur vom größten Rabatt abhängig zu machen. Ein Sale macht aus der falschen Jacke schließlich keine richtige.

Zwischen Frost & Nieselregen liegt manchmal nur ein Tag

Dass eine Jacke nicht nur für klirrende Kälte funktionieren sollte, zeigt ein Blick auf die vergangenen Winter.

Noch deutlicher wird das bei der langfristigen Entwicklung im Südwesten. Das Umweltministerium Baden-Württemberg weist darauf hin, dass die Durchschnittstemperatur im Land innerhalb der vergangenen 100 Jahre um mehr als ein Grad gestiegen ist. Eistage sind seltener geworden, bei den Winterniederschlägen zeigt sich dagegen ein steigender Trend.

Für die Jacke heißt das ganz praktisch: Flexibilität schlägt oft maximale Dicke.

Bei fünf oder acht Grad mit Regen ist ein wetterfestes Modell mit Pullover darunter häufig angenehmer als eine extrem warme Jacke, die eigentlich für deutliche Minusgrade gedacht ist.

Im Auto wird eine Daunenjacke schnell zur Strafe

Wer viel fährt, kennt das Problem. Draußen ist die dicke Jacke angenehm, nach zehn Minuten mit Heizung wird sie zu warm.

Sehr lange Parkas oder stark aufgepolsterte Modelle können hinter dem Steuer zusätzlich unbequem werden. Kürzere Jacken haben hier einen klaren Vorteil. Sie stauen sich beim Sitzen weniger und lassen mehr Bewegungsfreiheit.

Pendler mit Bus und Bahn haben dagegen andere Baustellen. Am Bahnsteig darf es ruhig etwas wärmer sein, in der überfüllten Bahn sollte sich die Jacke aber schnell öffnen lassen.

Große Reißverschlüsse, gut erreichbare Taschen und eine Kapuze, die nicht ständig ins Gesicht fällt, klingen banal. Im Februar um halb sieben morgens sind solche Details plötzlich ziemlich wichtig.

Schnee ist hübsch, Regen ist das echte Problem

Auf Postkarten sieht Winter nach weißem Schnee aus. Im Alltag bekommt man häufiger nasse Gehwege, Wind und Nieselregen.

Deshalb sollte man bei einer Jacke ruhig genauer auf das Obermaterial schauen. "Wasserabweisend" und "wasserdicht" sind nicht dasselbe. Für den Weg vom Parkplatz zum Büro kann eine wasserabweisende Oberfläche völlig ausreichen. Wer jeden Tag länger draußen unterwegs ist, braucht eventuell mehr Schutz.

Kapuze, hochschließender Kragen und verdeckte Reißverschlüsse können dann mehr bringen als noch ein Zentimeter Fütterung.

Layering hilft zusätzlich. Ein dünneres Oberteil, Strick oder Fleece und darüber eine passende Außenschicht lassen sich leichter an wechselnde Temperaturen anpassen.

Auch 50 % Rabatt helfen wenig, wenn die Jacke nervt

Farbe, Schnitt und Material sollten zum eigenen Alltag passen. Eine knallige Jacke zum halben Preis bleibt teuer, wenn sie am Ende kaum getragen wird. Bei Winterkleidung lohnt deshalb ein genauer Blick auf die kleinen Dinge:

Sind die Taschen groß genug? Sitzt die Kapuze vernünftig? Passt noch ein Pullover darunter? Lässt sich der Reißverschluss auch mit kalten Fingern gut bedienen?

Im Alltag zeigt sich, welche Jacke passt. Wer morgens ins Auto steigt, braucht etwas anderes als jemand, der mit dem Rad fährt, am Bahnsteig steht oder viel zu Fuß unterwegs ist. Dann wird aus Puffer, Parka oder Mantel schnell eine klare Entscheidung.