Winterstiefel: Das sind die Trends im Jahr 2024

Wer auf der Suche nach passenden Winterschuhen ist, wird im Handel eine Menge unterschiedlicher Boots finden – daher ist die Entscheidung für ein Modell oftmals nicht leicht. Beim Kauf sollte man auf eine gute Passform sowie einen möglichst hohen Tragekomfort achten und darauf, dass die Schuhe die Füße trocken und warm halten. Für die meisten Menschen spielt darüber hinaus das Design eine sehr wichtige Rolle. Je nach Anlass und Geschmack können verschiedene Modelle infrage kommen. Nachfolgend zeigen wir fünf aktuelle Trends.

1. Chelsea-Boots

Chelsea-Boots gelten als zeitloser Klassiker und werden bereits seit einigen Jahren von vielen Frauen und Männern im Winter sowie in anderen Jahreszeiten getragen. Die Schuhe zählen zu den Stiefeletten und enden knapp über dem Knöchel. Sie wurden in den 1830er-Jahren von einem Schuhmacher aus London entwickelt. Die Chelsea-Boots verfügen weder über einen Reißverschluss noch haben sie Schnürsenkel oder Klettverschlüsse. Stattdessen kann man einfach in die Boots hineinschlüpfen. Unverwechselbar werden sie durch den seitlichen Gummieinsatz.

Grundsätzlich können Chelsea-Boots bei jedem Anlass getragen werden: Sie eignen sich sowohl für Alltags- oder Freizeitaktivitäten als auch für festlichere Anlässe wie eine Hochzeit. Auch zu einem Büro-Outfit passen Chelsea-Boots – in dem Fall entscheidet man sich am besten für ein Modell aus Glattleder. Wenn man die Stiefel in der Freizeit anziehen möchte, kann man sie zum Beispiel mit einer Jeans kombinieren.

2. Schnürstiefel

Schnürstiefel gelten auch im Jahr 2024 als modern. Sie zeichnen sich insbesondere durch die Schnürung aus, die es ermöglicht, die Boots besser an die eigene Beinform anzupassen. Erhältlich sind die Schnürstiefel auch als Winterboots und in vielen Ausführungen – sie unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich des Absatzes, des Materials und der Farbe. Doch auch die Schafthöhe variiert: Einige Modelle enden knapp über dem Knöchel, andere haben einen hohen Schaft, der über die Wade reicht.

Als zeitlos gelten schwarze Schnürstiefel aus Leder, die sich sehr gut mit einem lässigen Freizeitoutfit kombinieren lassen. Besonders gut passen die Schnürboots zu einer Jeans. Dabei eignen sie sich optimal dazu, die Hose im Stiefel zu tragen. Frauen können die Schnürstiefel alternativ zu einem Rock oder einem Kleid tragen – beispielsweise zu einem Midi-Strickkleid.

3. Cowboy-Stiefel

Cowboy-Stiefel sind ebenfalls seit einiger Zeit sehr beliebt und punkten durch einen hohen Tragekomfort. Sie wirken sehr lässig und sind häufig mit Applikationen oder Mustern versehen. Sofern man möglichst zeitlose Cowboy-Boots in seinen Kleiderschrank aufnehmen möchte, greift man zu einem braunen oder schwarzen Modell ohne viele Details – solche Stiefel lassen sich mit diversen Kleidungsstücken kombinieren und zu vielen Anlässen tragen. Man kann sich aber auch für ein etwas auffälligeres Modell entscheiden, beispielsweise für Cowboy-Boots im Metallic-Design oder mit einer aufwändigen Prägung.

Egal, ob zeitlos oder auffällig, Cowboy-Boots passen zu vielen Freizeitoutfits. Als Klassiker gilt die Kombination aus Cowboy-Stiefeln und einer Denim-Jeans. Für einen lässigen Look bieten sich eine Straight-Leg-Jeans oder eine Skinny-Jeans an. Viele Frauen tragen die Schuhe aber auch zu Kleidern wie einem Strickkleid oder dem kleinen Schwarzen.

Ursprünglich kamen die Cowboy-Boots übrigens als Reitstiefel zum Einsatz. Sie existieren etwa seit dem 17. Jahrhundert und wurden von den Cowboys (Viehtreiber) getragen. Inzwischen sind die Stiefel in zahlreichen Varianten erhältlich. Es gibt sie mit flachen und hohen Absätzen, in diversen Farben und mit kurzen sowie kniehohen Schäften.

4. Biker-Boots

Schon im Herbst des letzten Jahres lagen die Biker-Boots im Trend. Sie stammen ursprünglich aus dem Motorradsport und sorgen für einen coolen Look. Die Schuhe zeichnen sich durch ihren weiten Schaft und ihren niedrigen Blockabsatz aus. Sie gelten als robust sowie bequem und verfügen über eine eckige bzw. runde Spitze.

Meistens sind die Schuhe mit Applikationen versehen, die ihnen etwas Besonderes verleihen. Das können je nach Modell Schnallen, Fransen, Nieten oder Perlen sein. Die Stiefel sind mit einem seitlichen Reißverschluss oder einer Schnürung ausgestattet und vor allem in Schwarz sehr populär.

Schwarze Biker-Boots kann man zum Beispiel mit einer schwarzen oder dunklen Denim-Jeans kombinieren. Frauen tragen die Hose meist in den Schuhen. In der Herrenwelt ist es üblich, die Enden umzuschlagen und die Hose über den Boots zu tragen.

5. Sneaker-Boots

Sneaker-Boots eignen sich sehr gut für verschiedene Freizeitaktivitäten. Selbst zum Wandern können die Schuhe verwendet werden, vorausgesetzt es handelt sich um Flachland oder Wanderwege mit nur leichten Steigungen.

Die Sneaker-Boots passen ideal zu einem sportlichen Outfit und sind auch als gefütterte Variante erhältlich. Im Vergleich zu den flachen Sneakern, sind die Boots klobiger. Sie enden über dem Knöchel und haben eine dicke Profilsohle. Damit die Sneaker-Boots gut zur Geltung kommen, kann man sie beispielsweise mit einer engen Hose kombinieren – dazu passt ein Hoodie oder Strickpullover.