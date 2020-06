Wissenswertes zum Start der Fußballsaison

Corona hat - zumindest zeitweise - unser Alltagsleben auf Eis gelegt, nun aber taut es. Die Bundesliga hat bereits wieder angefangen und die unterbrochene Saison wird zu Ende gespielt. Nun ziehen einige weitere europäische Ligen nach und setzen die Saison fort. Am 17.6. startete die Premier League, auch die italienische Serie A geht wieder an den Start, ab dem 20.6. können sich Fans der englischen Championships auf spannende Matches freuen, die spanische LaLiga startet ebenfalls noch im Juni. Doch welche Konsequenzen ergeben sich durch die Maßnahmen gegen das Virus, und wie sehen die Zeitpläne künftig aus - auch für die Saison 20/21?

Neue Termine für die Saison 20/21

Die Saison wird durch die Krise voraussichtlich etwas nach hinten verschoben. Der erste Spieltag hätte eigentlich zwischen dem 21. und 23. August stattfinden sollen, den Anpfiff wird es aber nun erst im September geben. Auch ein paar Zeiten werden sich in der kommenden Saison verschieben das Montagsspiel der zweiten Liga wird auf Samstagabend in die Prime Time verlegt, das Topspiel wird statt um 18:30 Uhr künftig wohl um 19:30 Uhr angepfiffen. Der Fußball-Samstag ist also immer noch ein heißes Eisen - und eine Stunde Unterschied ist ja auch nicht die Welt, wenn der Samstagabend für diesen Ballsport reserviert ist. Unsicher ist übrigens immer noch, ob es eine Winterpause geben wird.

Re-Start der Fußballwetten

Und die Veränderungen im Bereich TV-Übertragung und Anpfiffzeit ist nicht nur für Fußballfans wichtig, die die Partie gern live mitverfolgen wollen, sondern auch für Wettfans. Schließlich sollte man einen gewissen Überblick über das Kräftemessen der Mannschaften erhalten, um geschickte Einsätze tätigen zu können. Mit den Fußballligen geht auch die Wettsaison wieder los - und die Onlineplattformen laufen zu Hochtouren auf. Schließlich stehen bis zum Finale und den Relegationsspielen noch einige spannende Partien aus. Wer sich also jetzt dafür interessiert, günstige Wetten zu platzieren, kann sich die Anbieter ganz genau ansehen und vielleicht sogar die Gunst der Stunde nutzen, denn viele Wettbüros spendieren anlässlich des Re-Start der Fußballsaison attraktive Boni oder sogar Gratiswetten. Ein echter Wettbonus zu attraktiven Konditionen kann ein Fußballspiel schließlich gleich doppelt so spannend machen. Allerdings ist fraglich, ob sich die Form der Fußballer durch Quarantäne, Tests und die leeren Ränge - gemäß des Hygienekonzepts der DFL - verändert. Von daher lohnt es sich, genau hinzuschauen und die größeren Wetten erstmal hinten anzustellen.

TV-Übertragung der Bundesliga

Sie wollen die Spiele der Bundesliga am liebsten live sehen? Die aktuellen Spiele der ersten und zweiten Bundesliga werden wie gehabt von Sky und DAZN übertragen. Dabei übernimmt der Streaminganbieter DAZN die Montags-, Freitags- und Sonntagsspiele. Auf Sky finden sich die anderen Begegnungen. Insgesamt zeigt der Pay-TV-Anbieter 266 von 306 Spielen und hat die Rechte, um sie live zu übertragen. Um die Bundesliga live verfolgen zu können, sind allerdings Abonnements bei Sky und DAZN nötig. Bei DAZN gibt es neben der Bundesliga auch weitere Fußballturniere europäischer Länder, bei Sky finden Sie zurzeit zwei Pakete zu unterschiedlichen Preisen.

Achtung! Die Saison 20/21 bringt auch diesbezüglich Veränderungen. Und zwar werden die Übertragungsrechte neu verteilt - in mehreren Rechtepaketen, wobei Paket A die Übertragung der wöchentlichen Bundesliga-Konferenz vorsieht, Paket B den Kauf einzelner Spiele, Paket C enthält das Topspiel am Samstagabend und Paket D deckt die Spiele am Freitag und Sonntag ab. Wer sich welches Paket schnappt, ist noch unsicher. Heiße Kandidaten sind Sky und DAZN. Und natürlich kann es sein, dass ein Anbieter sich das Komplettpaket sichert.

Hygienekonzept der DFL

In den Nachrichten spukt mittlerweile der Begriff „Geisterspiele” als Umschreibung für die Bundesligaspiele herum, womit gemeint ist, dass die Spiele vor leeren Rängen stattfinden. Das gehört zum Hygienekonzept der deutschen Fußballliga (DFL). Maximal 300 Personen sollen sich während eines Spiels im Stadion aufhalten dürfen. Der gesamte Zuschauerraum wird in drei Zonen unterteilt, so dass nicht mehr als 100 Personen sich zeitgleich in einer Zone aufhalten dürfen. Natürlich gibt es auch auf dem Spielfeld Einschränkungen, obwohl die Spieler sich in Quarantäne befinden. Torjubel wie wir ihn kennen, werden wir wohl länger nicht sehen. Ein simpler Check mit dem Ellenbogen oder dem Fuß ersetzt vorläufig Gruppenumarmung und Co. Zum Schutz der Spieler und des weiteren Teams setzt die DFL zwei PCR-Tests pro Woche an, durchzuführen am Spieltag oder am Tag davor. Übrigens sind statt der sonst üblichen drei zurzeit fünf Auswechslungen gestattet.

Ist ein Test positiv, dann entscheiden die Gesundheitsbehörden, ob die gesamte Mannschaft in verschärfte Quarantäne muss. Das hängt von der Länge des Kontaktes ab. Das Schiedsrichterteam besteht aus vier Personen, diese sind angehalte getrennt zum Spiel zu fahren. Sollte eine dieser Personen positiv auf Corona getestet werden, wird ein Ersatz berufen, der auch aus dem Landesverband sein kann - dass es Schiedsrichtern erlaubt ist, auch Spiele mit Vertretern ihres Landesverbandes zu pfeifen ist eine coronabedingte Neuerung.

Fazit

Im Moment verändert sich einiges - doch eins bleibt gleich: Fußball ist ein Teamsport, der begeistert. Sobald der Ball rollt, schießt das Adrenalin durch die Adern, und einem guten Fußballabend auf dem heimischen Sofa können auch Hygienekonzept, leere Ränge und Kontaktbeschränkungen nichts anhaben. Vielmehr sollten wir das Beste aus der Situation machen, die Spiele genießen und uns auf die Zeit freuen, wenn ein Stadionbesuch wieder möglich ist.