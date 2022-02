Es lässt sich wohl kaum vermeiden, aber 2022 wird alles teurer. Egal, wohin man schaut, die Preise steigen an. Die einen sprechen davon, dass es an der Pandemie liegt, die anderen schieben es auf die Mehrwertsteuer, die wieder erhöht wurde. Sicherlich hat es mit beiden Sachen zu tun, doch da viele Unternehmen, Dienstleister und Geschäftsinhaber in der letzten Zeit bezüglich ihrer Einnahmen Einbußen zu verzeichnen hatten wurden die Preise auch intern angehoben. Bei Lebensmitteln ist der Preis oftmals der gleiche, doch befasst man sich mit diesen intensiver, so stellt man oft fest, dass der Inhalt geringer geworden ist. Bei den Spritpreisen ist es offensichtlich, aber auch die Immobilienpreise steigen.

Die Nachrichten sprechen davon, dass Obst und Gemüse wesentlich teurer werden sollen, was sicherlich mit unserer Partei zu tun hat, doch auch die Strom- und Gaspreise steigen rapide an. Wer Elektronik kaufen möchte, der sollte ebenfalls genauer hinschauen. Viele Bürger fragen sich natürlich jetzt, wie sich die steigenden Preise mit ihren Einnahmen noch vereinbaren lassen? Wie wird es weitergehen? Was haben wir noch zu erwarten? Was für ein Leben werden Geringverdiener in Zukunft führen dürfen? Wäre der Bitcoin Kauf mit PayPal eine Möglichkeit, um finanziell auf längere Sicht gesehen besser dazustehen? Eines ist sicher, Verbraucher müssen sich absichern, denn es ist nicht klar, wie es in Zukunft weitergehen wird. Die Inflation hat Deutschland voll im Griff und ob es sich im nächsten Jahr verbessern wird, dass ist auch noch nicht sichergestellt.

Konsumgüter werden teurer, jedoch sollen Löhne ansteigen

Es ist die Rede davon, dass sämtliche Dinge, die Verbraucher benötigen oder bislang für sich genutzt haben teurer werden sollen. Es wird zudem davon gesprochen, dass die Löhne ansteigen sollen und somit ein Ausgleich geschaffen werden soll. Wer sich jetzt gerade freut, dass er in Zukunft ein höheres Einkommen erhalten soll, der wird nun ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt werden. Die Löhne werden nicht im Allgemeinen ansteigen, sondern nur bei Minijobbern und Geringverdienern. Des Weiteren wird davon gesprochen, dass Auszubildende 35,00 Euro mehr Gehalt erhalten sollen und die Tendenz diesbezüglich steigend ist. Familien mit kleinem Einkommen dürfen sich ebenfalls freuen, denn auch hier hat der Staat sich die ein oder anderen Vorteile für diese überlegt. Es ist beispielsweise die Rede davon, dass sich der Kinderzuschlag erhöhen soll. Es ist daher anzuraten, alle Zuschläge, die man erhalten kann, prüfen zu lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Steuern, Einkommen und günstige Einkaufsmöglichkeiten.

Die Renten sollen ab Juli 22 um etwa 4,4 Prozent ansteigen. Das sogenannte Bürgergeld wird Harz IV ersetzen und alleinstehende erhalten mit der Umstellung monatlich 3,00 Euro mehr, was sicherlich für einige Verbraucher lachhaft ist. Für Autofahrer wird die angehobene CO2-Steuer jedoch ein tiefes Loch in die Geldbörse reißen. Hier muss man sich genau überlegen, wann man auf seinen PKW zurückgreift.