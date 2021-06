Wo kann man aktuell die günstigsten Allnet Flat Tarife finden?

Mit diesen speziellen Tarifen haben die Nutzer die Chance, zu einem Festpreis Internet, Telefonie und Nachrichtendienste zu nutzen. So gewährleisten die Tarifanbieter eine gewisse Stabilität und punkten mit günstigen Preisen und praktischen Zusatzfeatures. Doch wo gibt es aktuell die günstigsten Allnet Flat Tarife?

Die passenden Allnet Flat Tarife auswählen

Grundsätzlich punkten die großen Anbieter mit unterschiedlichen Paketangeboten, die auf einen günstigen monatlichen Laufpreis abzielen. Potentielle Kunden und Interessierten haben die Chance, sich erst einmal unverbindlich über die Tarif-Details zu informieren oder sich auf einer Vergleichsplattform zu belesen und diese gegenüber zu stellen. Der Vorteil: Diese Ratgeber und Portale funktionieren anbieterunabhängig und haben die Möglichkeit, einzig und allein die Leistungen und Features in den Vergleich zu setzen.

Was unterscheidet die Tarife?

Zu den wesentlichen Unterschieden kommt es immer im Hinblick auf das Suchvolumen, das zur Verfügung steht. So macht es einen Unterschied, ob in dem Paket 1 GB, 5 GB oder 25 GB enthalten sind. Wer sein Smartphone geschäftlich jeden Tag in der Hand hat und regelmäßig Videos und Telefon-Konferenzen darüber streamt, sollte sich unbedingt über einen Business Tarif und ein möglichst hohes Datenvolumen Gedanken machen. Im direkten Vergleich dazu sollte es für die meisten gelegentlichen Nutzer ausreichen, erst einmal mit einem kleinen Tarif und ein bis 5 GB pro Monat zu starten.

Vertragslaufzeiten und Wechselmöglichkeiten

Viele Anbieter erlauben es den Kunden, im späteren Verlauf die Tarifleiter nach oben zu klettern und sich für die nächst höheren Tarif zu entscheiden. Es ist hingegen nicht möglich, von einem großen Paket in der Vertragslaufzeit zu einem geringen Datenpaket zu wechseln. Von daher sollte sich jeder Kunde genau überlegen, wie häufig er sein Smartphone in die Hand nimmt. Hilfreich kann die Abschlussrechnung beim alten Tarifanbieter sein. Mit einem Blick auf diese Rechnungen dürfte deutlich werden, wie hoch das Datenvolumen und die Telefonzeiten ausfallen.

Beim direkten Vergleich der günstigsten Telefontarife sollten die Nutzer Wert auf eine Flatrate beim Telefonieren legen. Das gehört mittlerweile zum Standard. So ist es möglich, eigentlich mit jedem anderen Nutzer zu telefonieren, ohne dafür etwas zusätzlich zu zahlen. Darüber hinaus bieten die günstigen Tarife das EU Roaming. Es handelt sich um einen regulierten Roaming Tarif innerhalb der EU, der im Ausland zu Inlandskonditionen zur Verfügung steht. Ausgehend von der Fair Use Policy werden keine Aufschläge im Urlaub innerhalb der EU fällig, wenn Telefonie, Datenverbindungen oder SMS genutzt werden.

Kündigung und Wechsel - sicher und einfach

Wer sich mit dem Gedanken trägt, vom alten Anbieter zu einem neuen zu wechseln, kann in den meisten Fällen ganz einfach die eigene Nummer mitnehmen. Viele der führenden günstigen Tarifanbieter übernehmen dafür sogar die Gebühren oder zahlen einen kleinen Bonus. Darüber hinaus ist es möglich, von jedem Vertrag innerhalb von 14 Tagen unverbindlich wieder zurück zu treten. Auch diese Frist verlängern viele Unternehmen, um ihren Kunden noch mehr Flexibilität zu geben.

Die meisten Verträge laufen mitunter zwei Jahre. Gerade im ersten Jahr sind die Tarifanbieter bereit, einen geringeren Monatspreis zu nehmen. Dennoch sollte jeder Kunde rechnen, wie viel Kosten im zweiten Jahr auf ihn zukommen. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Tarif zu kündigen. So ist es zu vermeiden, die Kündigungsfrist zu verpassen und es gehen wieder die neuesten Angebote und Tarife an den Nutzer. Schließlich sind die Anbieter darauf bedacht, ihre Kunden zu halten und nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Das Geschäft ist mittlerweile fast abgedeckt. Fast jeder besitzt ein neues Smartphone und hat einen Tarif. Dadurch wächst der Druck auf die Konkurrenz, was sich für die Verbraucher positiv auswirkt, denn diese profitieren von äußerst günstigen Konditionen, wenn es um Surfen und Telefonieren geht.