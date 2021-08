Wo kann man in Deutschland vapen?

Im Deutschland gelten die Rauchergesetze als relativ freizügig. Es gibt noch einige Restaurants und Bars in denen man rauchen darf. Vieles ist den einzelnen Bundesländern überlassen, sodass man manchmal durcheinanderkommt. Seit einigen Jahren kamen noch e-Zigaretten ins Spiel und bisher bleibt die Frage offen, wo man eigentlich vapen darf oder nicht. Denn grundsätzlich gilt vapen nicht als rauchen, also sollte diesbezüglich ein bisschen mehr Freiheit gelten.

In der Zwischenzeit können Sie in diesem Artikel einen kleinen Überblick darüber finden, welche Einschränkungen e-Zigaretten im Vergleich zu normalen Zigaretten einhalten sollen und welche nicht.

Deutsche Nichtraucherschutzgesetze

Im Ausland hat Deutschland den Ruf, nicht so aufmerksam gegenüber den nicht Rauchern zu sein. Der Grund dafür liegt vor allem an drei Aspekten des Raucherlebens in Deutschland.

Ersten sind immer noch Plakaten und Werbungen von Zigarettenmarken in Zeitungen und auf den Straßen zu sehen. Deutsche Bürger sind es daran gewöhnt und finden nichts Außergewöhnliches daran. Da die Werbung von Zigarettenmarken in vielen europäischen Ländern verboten ist, fällt es im Auge der Touristen allerdings sofort ein.

Eine weitere Besonderheit der Raucherwelt in Deutschland hat mit den Verkaufsstellen zu tun. Das ist nicht nur in Deutschland so, aber in manchen europäischen Ländern wie zum Beispiel in Italien würde man nie Zigaretten in einem Supermarkt finden, was hierzulande dagegen ganz normal ist.

Drittens fällt Ausländern sofort ein, dass man in Deutschland in manchen geschlossenen Cafés und Restaurants rauchen darf. Das ist in den meisten europäischen Ländern seit Jahren verboten.

Obwohl Deutschland aufgrund der drei oben genannten Punkte etwa permissiver scheint als andere Länder, ist es vielleicht auch interessant zu wissen, dass die Raucherzahlen in Deutschland seit Jahren stetig nach unten sinken. Besonders die Zahlen für Raucher im Jugendalter und junge Menschen bis 25 Jahre sind in den letzten 20 Jahren progressiv zurückgegangen. Heute nur ca. 30% der deutschen Bevölkerung raucht. Also, etwas scheint trotzdem funktioniert zu haben.

Länder und Landesebene

Was das Rauchen angeht, wird viel den Ländern überlassen. Auf nationaler Ebene gilt, dass Zigaretten sowie e-Zigaretten nicht an Minderjährigen verkauft werden dürfen. An öffentlichen Plätzen darf man in der Regel deutschlandweit nicht rauchen, oder man darf das nur in den vorgesehenen Bereichen machen.

In Bars und Restaurants hängt viel von den einzelnen Ländern ab. Ein komplettes Verbot gilt bisher nur in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Saarland. In den anderen Ländern gibt es unterschiedliche Vorgaben.

Oft ist es so, dass man nur in Bars oder Kneipen rauchen darf, bei denen es getrennte Raucher und Nichtraucher Bereiche gibt. In manchen Ländern ist es noch erlaubt in Lokalen zu rauchen, die weniger als 75 Quadratmeter groß sind, oder die keine oder nur kalte Speisen servieren. Es ist nicht einfach immer zu wissen, wo man rauchen oder nicht rauchen darf. Wenn das nicht genug wäre, wird die Lage mit den e-Zigaretten noch ein Ticken komplizierter.

Wie sieht mit dem Vapen aus?

Elektrische Zigaretten gibt es erst seit Kurzem. Deswegen gibt es diesbezüglich noch keine sehr klaren und eindeutige Gesetze.

Grundsätzlich wird beim Vapen kein Rauch hergestellt und somit fällt die e-Zigarette eigentlich nicht unter das Nichtraucherschutzgesetzt. Das wurde auch von einer Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht in Münster 2014 bestätig. Doch aufgrund der fehlenden eindeutigen Regulierungen werden an vielen Orten nicht zurecht dieselben Regeln wie beim Rauchen angewandt.

In Zügen und allgemein in öffentlichen Verkehrsmitteln darf weder geraucht noch gedampft werden, selbst wenn e-Zigaretten eigentlich niemanden stören würden. Dies wurde aufgrund des Brandschutzgesetzes gerechtfertigt. In manchen Zügen wird extra ausgeschildert, dass das Rauchverbot auch für e-Zigaretten gilt, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, darf man in Zügen, Flugzeugen und Bussen nicht rauchen.

Auch an Flughäfen darf man grundsätzlich außerhalb der Raucherbereiche nicht dampfen. Einzige Ausnahme davon war der Flughafen München, zumindest war es so bis zum Jahr 2015, wo anscheinend das Dampfen in der Regel erlaubt war.

Wenn man schon beim Thema Reisen ist, ist es auch wichtig zu betonen, dass die Gesetze in Bezug auf die e-Zigarette weltweit sehr unterschiedlich sein können. Vor der Verwendung im Ausland empfiehlt sich immer, sich darüber zu informieren, welche Gesetze beachtet werden müssen. Ein kleiner Überblick finden Sie in diesem Artikel.

In Cafés und Restaurants ist das Vapen in der Regel kein Problem, selbst in nicht Raucherbereichen. Der Dampf kann den anderen Gästen nicht stören, also spricht eigentlich nichts dagegen. Aus denselben Gründen wie oben, ist es immer besser, das Personal zu fragen, da jedes Lokal eigentlich ein bisschen für sich entscheiden darf, wie die Verwendung von e-Zigaretten reguliert wird.

Das mag überraschend sein, aber dieselbe Kulanz gilt auch für Arbeitsplätze. Da bisher keine eindeutige Regulierung der e-Zigarette gibt, entscheidet jeder Arbeitgeber für sich, ob die Angestellten dampfen dürfen oder nicht. In vielen Büros ist die e-Zigarette wie die Normale nicht erlaubt, aber in vielen anderen schon. Die Nachfrage ist auf jeden Fall berechtigt.