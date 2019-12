Vom 2. bis 6. Dezember 2019 findet zum neunten Mal die bundesweite Aktionswoche „Woche der Menschen mit Behinderung“ statt. Damit rückt das Thema gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt durch die öffentliche Diskussion stärker in das Bewusstsein.

„Wir sehen Inklusion als gesamtgesellschaftliches Ziel“, betont Martin Scheel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, die Notwendigkeit der Aktionswoche. „Es geht nicht darum, Sonderrechte zu schaffen, sondern die Menschenrechte zu konkretisieren. Dabei ist die aktive Teilnahme am Arbeitsleben ein zentrales Thema. Unsere geschulten Fachkräfte bieten kompetente Beratung an, zum Beispiel, wie ein Arbeitsplatz an die Bedürfnisse behinderter Menschen angepasst werden kann. Sie unterstützen Personalentscheider bei der Organisation und zeigen finanzielle Unterstützungsangebote auf,“ beschreibt Scheel die Möglichkeiten der Arbeitsagentur.

Der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung

Im Jahr 2017 (aktuellste Statistikauswertung) stieg die Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten, einschließlich gleichgestellter Personen, im Landkreis Ludwigsburg gegenüber dem Vorjahr um 358 oder sechs Prozent auf nunmehr 6.291. Ein Blick zurück ins Jahr 2015 weist noch 5.114 beschäftigte Menschen mit Behinderung aus. Damit hat sich die positive Beschäftigungsentwicklung auch im längerfristigen Vergleich fortgesetzt. Die meisten Beschäftigten mit einer Behinderung arbeiten im Wirtschaftszweig „Verarbeitendes Gewerbe“ (2.497 Männer und Frauen), gefolgt von 1.000 Beschäftigten im Bereich Öffentliche Verwaltung.

Im Landkreis Ludwigsburg waren im Oktober 2019 insgesamt 797 Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet, davon waren 355 Frauen und 442 Männer. Der Anteil der schwerbehinderten Arbeitslosen an allen Arbeitslosen betrug im Oktober 8,9 Prozent, im Vorjahresmonat lag der Anteil noch bei 8,3 Prozent.

Sollten Arbeitgeber Interesse an den Informations- und Beratungsangeboten der Bundesagentur für Arbeit haben, können sie sich an ihren persönlichen Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service oder an die Servicerufnummer für Arbeitgeber 0800 4 5555 20 (der Anruf ist gebührenfrei) wenden.

Aktionen der Agentur für Arbeit Ludwigsburg

In der Aktionswoche wird die Agentur für Arbeit Ludwigsburg mit zwei Events für mehr Inklusion werben und auf die Beschäftigungspotentiale dieses Personenkreises aufmerksam machen:

Am Dienstag, 3. Dezember 2019, können sich alle Interessierten von 7:45 – 12:30 Uhr im Erdgeschoss der Ludwigsburger Arbeitsagentur in die Situation von sehbehinderten und blinden Menschen einfühlen. In einer eigenen Ausstellung haben die Besucher die Gelegenheit, verschiedene Hilfsmittel buchstäblich zu begreifen und zu testen. Zudem können sie sich mit einer Augenbinde oder einer Simulationsbrille einen Eindruck zu verschaffen, wie es ist, sich mit unterschiedlichen Seheinschränkungen zu orientieren.

Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, treffen wir in einem Pressegespräch auf ein Unternehmen, das einer jungen Frau mit einer Hörbehinderung eine Woche lang ein Praktikum angeboten hat. Denn Praktika spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, Menschen mit Handicap ins Arbeitsleben zu integrieren.