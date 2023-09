Man stelle sich eine Alm im sommerlichen Morgengrauen vor. Des Nachts hat es geregnet und die Landschaft ist mit einem nassen Schleier belegt. Erste Sonnenstrahlen kommen hinter den Bergkuppen hervor und lassen die Erde dampfen. Die Luft ist frisch, duftend und neu wie der Tag. Glocken klimpern überall dort, wo die Schafe entlanglaufen und den Tag begrüßen. Auch sie sind von Nässe bedeckt und hier und da schüttelt sich das ein oder andere den nassen Tau aus dem Fell. Doch die Nässe ist nur oberflächlich. Die feine und ausgereifte Struktur des Fells hält Nässe, Wind und auch Verschmutzungen effektiv davon ab, auf die Haut durchzudringen. Dabei ist sie noch atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Kein menschengemachter Hightech-Stoff konnte jemals diese Kombination aus fantastischen Eigenschaften ersetzen.

Aus Wolle gibt es so ziemlich alles: Natürlich Socken, Strickpullover von seidenfein bis grobmaschig, Performance-Kleidung für Sportler, wasser- und winddichte Lodenjacken, - westen und -pullover. Es ist faszinierend, wie vielseitig dieses Material verarbeitet und getragen werden kann. Zwei Herausforderungen gibt es allerdings bei Wollkleidung. Zum einen muss man leider heutzutage immer noch sehr genau schauen, ob die Wolle aus verantwortungsvollen Tierhaltungen stammt und zum anderen muss man wissen, wie Wolle zu pflegen ist.

Wolle in verschiedensten Ausführungen

Es gibt verschiedene Tiere, die uns das wertvolle Material liefern. Jede Art und Rasse hat seine eigenen Charakteristika, die auch davon abhängen, wo diese Tiere leben. Es ist leicht vorstellbar, dass ein Schaf aus Norwegen andere Felleigenschaften aufweist als ein Schaf aus Australien. Die klimatischen Bedingungen und auch die Nahrung sind völlig verschieden. Das spiegelt sich auch in der Struktur der Wolle wider. Neben Schafen gibt es zudem beispielsweise auch Ziegen, Kamele, Lamas, Yaks, Kaninchen oder Alpakas, die sich als Wolllieferanten eignen.

Zu den bekanntesten Wollarten gehören die folgenden:

Kaschmirwolle : Edle Kaschmirpullover gehören zu den teuersten, aber auch zu den hochwertigsten Wollprodukten. Die Wolle wird von der Kaschmirziege gewonnen, welche ihren Ursprung im Himalaja-Gebirge hat. Die Ziegen können pro Jahr nur eine sehr geringe Grammanzahl an Wolle entbehren, weswegen das Produkt im direkten Vergleich deutlich teurer als andere Wollarten ist. Kaschmirwolle ist unglaublich weich und anschmiegsam.

: Edle Kaschmirpullover gehören zu den teuersten, aber auch zu den hochwertigsten Wollprodukten. Die Wolle wird von der Kaschmirziege gewonnen, welche ihren Ursprung im Himalaja-Gebirge hat. Die Ziegen können pro Jahr nur eine sehr geringe Grammanzahl an Wolle entbehren, weswegen das Produkt im direkten Vergleich deutlich teurer als andere Wollarten ist. Kaschmirwolle ist unglaublich weich und anschmiegsam. Angorawolle : Angorawolle kommt vom Angorakaninchen. Sie ist die weichste Wollsorte und hält besonders warm. Sogar Rheuma-Patienten schwören auf Angora-Pullover, da die Wärme die Beschwerden lindern kann.

: Angorawolle kommt vom Angorakaninchen. Sie ist die weichste Wollsorte und hält besonders warm. Sogar Rheuma-Patienten schwören auf Angora-Pullover, da die Wärme die Beschwerden lindern kann. Mohairwolle : Diese feine Wolle stammt von der Angoraziege. Sie ist etwas grober als die Angorawolle und glänzt dabei besonders schön.

: Diese feine Wolle stammt von der Angoraziege. Sie ist etwas grober als die Angorawolle und glänzt dabei besonders schön. Alpakawolle : Das Alpaka liefert uns feine, sehr weiche Wolle, die sich wunderbar für Stirnbänder, Ohrenschützer oder Mützen eignet. Aber natürlich kann man sie auch fantastisch für Pullover einsetzen. Häufig ist sie in Kombination mit Merinowolle zu finden, ob als Kleidung oder Strickwolle.

: Das Alpaka liefert uns feine, sehr weiche Wolle, die sich wunderbar für Stirnbänder, Ohrenschützer oder Mützen eignet. Aber natürlich kann man sie auch fantastisch für Pullover einsetzen. Häufig ist sie in Kombination mit Merinowolle zu finden, ob als Kleidung oder Strickwolle. Schafswolle: Am beliebtesten ist die Wolle des Merinoschafes. Dieses Schaf liefert die feinste Wolle von allen Schafen und wird deswegen vorrangig für ansprechende Pullover genutzt. Hervorzuheben ist außerdem, dass einige Hersteller zur Arterhaltung auch wieder die Haare alter Haustierrassen, wie beispielsweise dem Rhönschaf verarbeiten.

Soll man Wolle waschen?

Tatsächlich gibt es zum Thema Wollkleidung waschen und pflegen viel Unsicherheit. Häufig wird Wollkleidung auch abgelehnt, aus Sorge, dass das Handling zeitaufwendig und kompliziert ist. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.

Zunächst muss zwischen Kleidungsstücken unterschieden werden, die direkt auf der Haut oder als Jacke, Pullover oder Weste über anderer Kleidung getragen werden. Letztere müssen selten, seltener bis gar nicht gewaschen werden. Eine gegen Wind und Regen schützende Lodenkleidung profitiert wie jede andere Wollkleidung von den selbstreinigenden und geruchsneutralen Eigenschaften. Bei Bedarf kann aber eine Maschinenwäsche, wenn nicht anders vom Hersteller angegeben, in Anspruch genommen werden.

Socken, Unterwäsche und Shirts, die direkt auf der Haut getragen werden, müssen natürlich öfter gereinigt werden. Das kann, wenn es schnell gehen soll, per Handwäsche oder aber in der Maschine im Wollwaschgang geschehen. Das Wichtigste bei der Wäsche ist allerdings ein Wollwaschmittel. Denn diese speziellen Waschmittel enthalten ausschließlich Inhaltsstoffe, die der Wolle nicht schaden. Verwendet man normales Waschmittel für Wollkleidung, erhält man sein Kleidungsstück im Puppenformat zurück. Das liegt daran, dass der Waschvorgang die Wolle immer mehr ineinander verwebt, sozusagen walkt, der Stoff sich zusammenzieht und immer kleiner wird.

Nasse Wollkleidung muss vorsichtig ausgewrungen und in Form gezogen werden, damit die feinen Fasern und die durch die Stoffstruktur enthaltenen Luftkammern, die gegen Kälte schützen, nicht zerdrückt werden. Zum Trocknen legt man Wollkleidung auf ein Gitter oder einen geeigneten Wäscheständer, zur Not mit einem Handtuch als Untergrund, damit der meist noch nasse und damit schwere Stoff, sich nicht durch das Abhängen wieder verzieht.

Foundry Co auf Pixabay

Was wären wir ohne Wolle?

Wolle begleitet uns Menschen schon seit vielen Tausend Jahren. Mit der Sesshaftwerdung nach dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren, fingen die Menschen an Tiere dauerhaft zu halten und damit zu domestizieren. Vor rund 8.000 Jahren sagt man, ist schätzungsweise das Schaf domestiziert worden. Es diente natürlich einerseits als Nahrungsreserve, aber auch als verlässlicher Lieferant von Wolle, die dann zu Kleidung weiterverarbeitet wurde. Dadurch war es den Menschen mehr und mehr möglich, sich lokal niederzulassen und den Jahreszeiten und wechselnden Witterungsbedingungen zu trotzen. Noch heute tragen wohl die meisten traditionellen Schäfer Wollkleidung aus Strick- und Lodenstoffen, die am besten für die Herausforderungen an ein Leben an der frischen Luft geeignet sind. Dabei überrascht es nicht, dass auch die Outdoor-Branche schon lange mit diesem Wunder der Natur arbeitet und widerstandsfähige und langlebige Kleidung hervorbringt. Unser Dankeschön an die Tiere sollte daher sein, dass wir ausschließlich Kleidung aus verantwortungsvoller Tierhaltung kaufen, in der Hoffnung, dass andere Haltungsformen endlich ein Ende haben.