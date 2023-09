Wollkleidung richtig pflegen: Darauf sollte man achten!

Einer der beliebtesten Stoffe, den wir auf unserer Haut tragen, ist Wolle. Und das aus guten Gründen. Wolle trägt sich einfach super gemütlich und ist dabei noch kuschlig. Vor allem in den kühleren und kalten Wintermonaten wird sie besonders geschätzt, da sie uns extrem warmhält und dabei noch atmungsaktiv ist. Jeder muss einfach über mindestens einen Wohlfühlpullover im Kleiderschrank verfügen. Auch lieben wir Wolle, da sie ein großartiges Naturprodukt ist. Aber gerade deswegen ist Wolle nicht ganz so leicht zu pflegen. Wer hier nicht ganz genau aufpasst, der riskiert es, dass der bisher noch so kuschlige Wollpullover, unerträglich auf der Haut wird. Oder auch komplett aus der Form gerät. Aber damit dies nicht passiert, gibt es einige hilfreiche Tipps.

Wolle in verschiedensten Ausführungen

Bei Wolle gibt es entscheidende Unterschiede, die aus Wolle nicht einfach nur Wolle machen. Der wohl bekannteste Wolle-Erzeuger ist das Schaf. Aber daneben gibt es auch noch weitaus „kostbarere“ Wollquellen, wie die Ziege oder das Kaninchen.

Kaschmir: Edle Kaschmirpullover gehören zu den teuersten Wollprodukten. Die Wolle wird von der Kaschmirziege genommen, welche ihren Ursprung im Himalaya-Gebirge hat. Die Ziegen können pro Jahr nur eine sehr geringe Gramm Anzahl an Wolle hergeben, weswegen das Produkt auch so teuer ist.

Angorawolle: Angorawolle kommt vom Angorakaninchen. Sie ist die weichste Wollsorte und ist hält besonders warm, da sie sehr lufthaltig ist. Sogar Rheuma-Patienten schwören auf Angora-Pullover, da die Wärme die Beschwerden lindern.

Mohairwolle: Mohairwolle stammt auch von der Angoraziege. Sie ist grober als die Angorawolle. Außerdem glänzt sie besonders schön.

Alpakawolle: Das Alpaka-Lama liefert die Alpakawolle. Sie ist ebenfalls besonders weich und wärmend.

Schafswolle: Am beliebtestes ist die Wolle des Merinoschafes. Dieses Schaf liefert die feinste Wolle von allen Schafen und wird deswegen vorrangig für schöne Pullover genutzt.

Soll man Wolle waschen?

Hier scheiden sich die Meinungen. Wolle ist sehr empfindlich gegenüber Hitze und Reibungen. Auch chemische Zusatzmittel bekommen der Struktur nicht wirklich. Zum Glück gibt es modernen Waschmaschinen, die extra schonende Wollwaschgänge vorweisen können. Die Handwäsche-Einstellung bei 30 Grad ist hier die Beliebteste. Wobei dann auch nur ein mildes Wollwaschmittel verwendet werden sollte. Wer seine Wollsachen tatsächlich lieber per Hand waschen möchte, der kann dies natürlich auch tun. Anschließend sollte die Wäsche aber nur sanft ausgedrückt werden. Zu starkes Wringen kann im Gewebe zu Verfilzungen führen. Auch muss darauf geachtet werden, dass anschließend wirklich alle Waschmittelreste ausgespült sind. Zum Trocknen wird das flauschige Wollprodukt dann einfach noch in ein trockenes Handtuch gewickelt und anschließend, wenn man es sanft in Form gezogen hat, legt man es flach auf das Trockengitter. Wer bei der Reinigung vom kostbaren Kaschmirpullover lieber auf Nummer sicher gehen möchte, der kann sein Lieblingsstück auch einfach in die professionelle Reinigung geben. Hier wird besonders auf die schonenge Reinigung geachtet und Schäden sind damit vorn vornherein ausgeschlossen.

Die Lagerung der kostbaren Wollsachen

Wolle ist anfällig bei plötzlichen Temperaturunterschieden und gegenüber direkter Sonneneinstrahlung. Deswegen sollte man darauf achten, dass die Wolle in einem gut belüfteten Kleiderschrank oder in Schachteln aufbewahrt wird. Auch sind die geliebten Wollsachen anfällig für Motten. Diese genießen ebenfalls dieses besondere Naturprodukt, weswegen man unbedingt auf eine mottenfreie Umgebung achten sollte. Hier kann man spezielle Mottenabwehrprodukte kaufen, die man einfach zu seiner Wäsche legt.

Der Fleckenteufel

Sollte der Fleckenteufel doch mal zugeschlagen haben, dann ist eine schnelle Abhilfe wichtig. Hier sollte dann sofort mit einem feuchten Tuch die Verunreinigung abgetupft werden. Tupfen deswegen, weil ein Reiben das Gewebe schädigen könnte. Eine schnelle Behandlung ist deswegen ratsam, weil sich sonst der Dreck tiefer in die Fasern einnistet und ggfls. sogar gar nicht mehr zu entfernen ist.

Wollprodukte benötigen einen erheblichen Mehraufwand, was die gründliche Pflege angeht. Nichtsdestotrotz lohnt es sich. Die Naturprodukte haben eine besonders hohe Qualität und zeichnen sich durch ihre Schönheit und Wärmeisolation aus. In den kalten Jahreszeiten kann man durch sie der Kälte trotzen und sich länger draußen aufhalten. Wer die richtige Pflege der Produkte im Auge behält, der wird noch sehr lange Freude an den schönen Stücken haben. Einfach gesagt, sollte man grundsätzlich bei jedem Einzelstück die genaue Pflegeanleitung beachten.