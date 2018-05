WTZ-Tagungszentrum Heilbronn - Wo Business auf Kulinarik trifft

Ob für Tagungen oder (Video-)Konferenzen, Seminare, Workshops, Trainings oder Roundtablegespräche – das repräsentative WTZ-Tagungszentrum offeriert auf drei Stockwerken die perfekte Location mit insgesamt 12 Räumen in unterschiedlichen Größen. Bis zu 160 Personen finden in den modernen und mit den technisch neuesten Standards ausgestatteten Räumlichkeiten Platz. Buchungen können telefonisch, per Mail oder einfach per Online-Konfigurator auf www.wtz-tagungszentrum.de angefragt werden.

Für die Bewirtung der Gäste stehen während der Veranstaltungen mehrere Verpflegungspakete zur Verfügung. Alle Speisen und Getränke stammen vom Restaurant KULT im Erdgeschoss des WTZ-Gebäudes. Hier trifft man sich mit Geschäftspartnern, Kollegen oder ganz privat zum Mittagstisch. Das KULT bietet für jeden hungrigen Gast eine preiswerte Auswahl an frischen, regionalen und mediterranen Gerichten; bei gutem Wetter kann man auf der großzügigen Außenterrasse neben der Mahlzeit auch die Sonne genießen. Das Restaurant kann ebenfalls für Firmenevents oder private Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Geburtstage etc. gebucht werden. Kurz: Das WTZ bietet die perfekte Umgebung für jedes Event. Dies findet auch Andreas Rohr, Geschäftsführer der beweka Kraftfutterwerk GmbH: »Wir selbst, aber auch unsere Veranstaltungsteilnehmer waren von der exklusiven Location im WTZ sehr begeistert. Der freundliche Service und die Verpflegung waren einfach top! Wir hatten eine gelungene Veranstaltung und haben für die nächsten Tagungen bereits wieder Räume gebucht.«

Der markante WTZ-Turm bildet das funktionale und architektonische Herzstück des gesamten Zukunftspark Wohlgelegen. Das über 60 Meter hohe Gebäude vereint Tagungszentrum, Büroflächen, das Restaurant KULT sowie im obersten Stockwerk ein weiteres exklusives Restaurant – das »Magnifico« bietet feinste italienische Küche im wahrsten Sinne auf höchstem Niveau. Die neun Büroetagen im Gebäude sind aktuell vollvermietet. Daher wird derzeit, bei entsprechender Nachfrage, ein Neubau projektiert, der im BUGA-Sommer 2019 bezugsfertig sein soll. Der Zukunftspark Wohlgelegen, ein in Süddeutschland einzigartiger Technologiepark, bietet perfekte Rahmenbedingungen für Unternehmen aus Zukunftsbranchen und modernen Schlüsseltechnologien wie Life Science, IT/Software/Internet und Materialwissenschaft sowie für Forschungseinrichtungen. Entwickelt wird das »Wohlgelegen« – eine Reminiszenz an den alten Gewannnamen und zugleich Ausdruck der Lagequalität dieses Standorts bis heute – seit Herbst 2009 von der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH und der wtz Heilbronn GmbH. Das aus insgesamt drei Gebäuden bestehende Wissenschafts- und Technologiezentrum (WTZ) im Zukunftspark Wohlgelegen ist ein Fördervorhaben der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg aus dem Programm (RWB-EFRE). she

Informationen für Events sowie zum Restaurant KULT:

WTZ-Tagungszentrum

Im Zukunftspark 10, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-745641-0

www.wtz-tagungszentrum.de

Informationen zum Zukunftspark

Wohlgelegen und zur Anmietung

von Büroflächen:

Stadtsiedlung Heilbronn

Urbanstraße 10, 74072 Heilbronn, Bernd Billek, Fon: 07131-625746, www.wohlgelegen.de