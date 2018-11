Württembergs nächste Weinkönigin

× Erweitern Foto: artofpoggel Weinkönigin Gruppenbild Die Nachfolgerin der Württemberger Weinhoheiten (in Rot – Bild Mitte: Weinkönigin Carolin Klöckner, links außen: Laura Irouschek, 2. von rechts außen: Anja Off). Kandidatinnen: 2. von links: Julia Böcklen, 4. von links: Aliena Zischewski, rechts außen:Bürgermeister Jochen Winkler.Kandidatinnen: Links

Wer wird die nächste Württemberger Weinkönigin? Ins Rennen um die Krone gehen am Donnerstag, den 6. Dezember 2018 vier junge Frauen. Für die moderierte Wahl- und Krönungsveranstaltung in Neckarwestheim gibt es ab sofort beim Weinbauverband Württemberg Karten zum Preis von 59 Euro (inkl. Speisen und Getränke).

Dass einmal mehr eine würdige Repräsentantin gefunden wird, steht für Weinbaupräsident Hermann Hohl außer Frage: „Alle vier Bewerberinnen sind kompetent und charmant! Deshalb wird es der Jury nicht leicht fallen, die Nachfolgerin von Carolin Klöckner sowie der noch amtierenden Weinprinzessinnen Laura Irouschek und Anja Off zu finden.“

Die Bürgerinnen und Bürger der Weinbaugemeinde Neckarwestheim freuen sich mit Herrn Bürgermeister Jochen Winkler, dass die diesjährige Wahl zur Württemberger Weinkönigin in ihrer Gemeinde stattfindet.

Am Nachmittag des 6. Dezember 2018 stellen sich die Bewerberinnen einer 30-köpfigen Fachjury. Die Jury hat die Aufgabe die Fachkompetenz und das Allgemeinwissen zu prüfen und zu bewerten. Am Abend findet um 19.30 Uhr die Wahlgala statt. Durch das Programm führt Uwe Ralf Heer, Chefredakteur „Heilbronner Stimme“.

Zum 3-Gänge-Menü reichen die Neckarwestheimer Weinbaubetriebe ausgewählte Weine.

Folgende Bewerberinnen stehen zur Wahl:

× Erweitern Julia Böcklen Julia Böcklen

Julia Böcklen (24) Die Studentin M.A. der Kommunikationswissenschaften und Medienforschung ist zurzeit Masterandin bei der Robert-Bosch Power Tolls GmbH. Im März 2019 möchte sie an der Uni Hohenheim ihren Masterabschluss machen. Gerne hilft sie im Weinverkauf und der Weinberatung im Weinhaus Nordheim mit.

× Erweitern Foto: artofpoggel Weinkönigin Franziska Fischer Franziska Fischer

Franziska Fischer (24) In diesem Jahr hat sie ihren Master of Sience Psychologie an der Uni Konstanz gemacht und ist derzeit als klinische Psychologin an einer Schwarzwaldklinik tätig. Seit ihrem 16. Lebensjahr unterstützt sie die Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg im Weinausschank und bei verschiedenen Veranstaltungen.

× Erweitern Foto: artofpoggel Weinkönigin Ellen Volzer Ellen Volzer

Ellen Volzer (22) An der Hochschule Geisenheim hat sie ihren B. Sc. Internationale Weinwirtschaft absolviert. Ihr Masterstudium der Weinwirtschaft möchte sie nun an der Uni Gießen abschließen. Durch die Mithilfe im elterlichen Weinbaubetrieb und im Weingut Schnaitmann hat sie praktische Erfahrungen gesammelt. Als Weinprobenleiterin der Fellbacher Weingärtner engagiert sie sich in ihrer Freizeit.

× Erweitern Aliena Zischewski Aliena Zischewski

Aliena Zischewski (22) Die gelernte Winzerin arbeitet im Weingut Häussermann in Diefenbach. Gerne führt sie durch Weinproben und kommt dadurch mit vielen Menschen ins Gespräch. Ehrenamtlich unterstützt sie die Gemeinde Illingen bei der Bewirtschaftung des gemeindeeigenen „Schauweinbergs“.

Kontakt Kartenbestellung:

Weinbauverband Württemberg e.V., Tel. 07134 8091, Mail: info@weinbauverband-wuerttemberg.de