Zahnarztangst, Behandlungen und Sedierungen

Zahnarztangst (Dentalphobie) ist weit verbreitet. Man geht aktuell davon aus, dass drei von vier Patienten darunter leiden. Das muss jedoch nicht sein, denn die Behandlungsmethoden und die Möglichkeiten, dabei schmerzfrei zu sein, haben sich im Laufe der Zeit zum Positiven entwickelt. Wichtig ist die Vorbesprechung mit dem behandelnden Arzt. Hier wird über die Angst, aber ebenso über den Eingriff an sich gesprochen, denn gerade bei einer Wurzelbehandlung, dem Ziehen eines Zahns oder dem Einsetzen eines Implantats sollte jeder Patient wissen, was im Einzelnen auf ihn zukommt.

Dentalphobie muss nicht sein

Vor allem Wurzelspitzenresektionen beschäftigen die Fantasie der Patienten negativ. Sie stehen in der Angsthierarchie mit 67 Prozent (sehr große und große Angst) ganz oben. Es folgen dichtauf die Ängste vor einer sonstigen Wurzelbehandlung und das Zahnziehen. Interessanterweise kommt erst dann das Bohren. Die Angst vor Spritzen und Narkosen bildet das Schlusslicht.Dieser letzte Fakt ist interessant, denn mithilfe einer Narkose (Tiefschlaf) beziehungsweise einer Vollnarkose kann man heutzutage eine schmerzlose Behandlung erhalten. Die Zahnarztangst verschwindet bei der Sedierung völlig, der Patient ist vollkommen entspannt. Das erleichtert dem Zahnarzt eine sorgfältige Behandlung, unabhängig davon, wie lange sie dauert. Ein angstvoller Patient würde dagegen verkrampfen. Von einem Tiefschlaf profitieren daher Arzt und Patient.Wenn Sie weiter lesen, erfahren Sie mehr über die verschiedenen Eingriffe, bei denen eine Sedierung infrage kommen kann.

Verschiedene Wurzelbehandlungen

Wenn es an die Zahnwurzel geht, scheuen viele Menschen den Gang zum Zahnarzt und kommen erst, wenn die Schmerzen unerträglich geworden sind. Dabei wird in fast allen modernen Zahnarztpraxen große Rücksicht auf Angstpatienten genommen. Im Vorfeld gibt es ein Gespräch, bei dem die Angst und auch der Behandlungsablauf und -umfang besprochen werden. In einer ruhigen Atmosphäre ohne Stress kann der Patient entspannt alles erfahren, was ihm wichtig ist.Einer der Eingriffe an der Wurzel ist die Wurzelspitzenresektion. Sie dauert nicht lange. Dabei wird die Spitze der Wurzel gekappt. Dieses Verfahren kommt zur Anwendung, wenn eine Wurzelkanalbehandlung nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hat. Zunächst wird jedoch versucht, den Zahn mit einer normalen Wurzelbehandlung zu retten. Dabei werden die Kanäle gereinigt und befüllt. Wenn eine Entzündung auf diese Weise nicht gestoppt werden kann, kann die Behandlung zunächst wiederholt werden. Der letzte Ausweg ist dann die Resektion der Wurzelspitze.

Das Ziehen des kranken Zahns

Hilft alles nichts, wird der kranke Zahn gezogen. Der Zahn wird dabei nicht mit roher Kraft herausgebrochen, sondern mit einer speziellen Dreh-, Kipp- und Ziehtechnik aus seinem Zahnfach entfernt. Ist der Zahn stark beschädigt, kann er brechen. Es müssen jedoch alle Bruchstücke entfernt werden, um dauerhafte Entzündungen zu vermeiden. Ist hierfür ein chirurgischer Eingriff nötig, kann der Patient ebenso wie bei Wurzelbehandlungen sediert werden.

Implantat und Zusatzversicherung

Ein weiterer Eingriff, der weniger angstbesetzt ist, ist das Einsetzen eines Implantats nach einem Zahnverlust. Hierfür entscheidet sich der Patient selbst, vielleicht ist das Angstgefühl daher geringer. Die hohen Kosten werden von der Krankenkasse nur bedingt übernommen, genauer: Es wird nur die später aufgesetzte Krone bezahlt. Es lohnt sich daher im Vorfeld der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung. Es gibt zahlreiche Anbieter und Tarife, sodass ein sorgsamer Vergleich unumgänglich ist.