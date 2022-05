Zahnzusatzversicherung – Viele Tarife am Markt

Eine Zahnzusatzversicherung ist eine Versicherung, die Zusatzleistungen wie Kieferorthopädie, Zahnimplantate und Zahnbehandlungen abdeckt, die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden. Die meisten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland bieten eine Zusatzversicherung für Zahnbehandlungen an, die jedoch nicht immer vollständig ist.

Zahnzusatzversicherungen sind für alle Altersgruppen verfügbar, aber sie sind besonders wichtig für Kinder und Jugendliche, da sie eine Vielzahl von Zahnbehandlungen benötigen können, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht abgedeckt werden.

Warum ist eine Zahnzusatzversicherung wichtig?

Eine Zahnzusatzversicherung ist wichtig, weil sie einen Teil der Kosten übernimmt, die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung oder der privaten Krankenversicherung abgedeckt sind. Diese Kosten können schnell in die Hunderte oder gar Tausende von Euro gehen und eine große Belastung für diejenigen sein, die keine Zusatzversicherung haben.

Welchen Zahnersatz zahlen gesetzliche Kran­ken­kas­sen?

Laut einer Studie der Universität Bielefeld zahlen gesetzliche Krankenkassen in Deutschland im Schnitt etwa 50 Prozent der Kosten für Zahnersatz. Die restlichen 50 Prozent müssen von den Patienten selbst getragen werden. Die Studie ergab, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen Krankenkassen gibt. Manche Krankenkassen zahlen bis zu 80 Prozent der Kosten, während andere nur 30 Prozent übernehmen.

Patienten, die einen Zahnersatz benötigen, sollten sich daher vorab informieren, welchen Anteil ihre Krankenkasse übernimmt. Denn je nach Höhe der Kosten kann es sich lohnen, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen.

Welche Leistungen bietet eine Zahnzusatzversicherung?

Zahnzusatzversicherungen sind eine beliebte Art, um die Kosten für Zahnbehandlungen zu decken. Viele Menschen wissen jedoch nicht, welche Leistungen eine Zahnzusatzversicherung tatsächlich bietet.

Die meisten Zahnzusatzversicherungen decken 100% der Kosten für zahnärztliche Untersuchungen, Zahnreinigungen und Routinefüllungen. Die meisten Versicherungen bieten auch einen Zuschuss für die Kosten von Kronen, Brücken und Inlays/Onlays. Einige Zahnzusatzversicherungen bieten auch einen Zuschuss für die Kosten der parodontalen Chirurgie, wenn sie von einem Zahnarzt durchgeführt wird.

Wenn Sie nach einer Zahnzusatzversicherung suchen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Versicherung wählen, die die Leistungen bietet, die Sie benötigen. Bevor Sie eine Versicherung abschließen, lohnt es sich also mehr Informationen über die Leistungen in Erfahrung zu bringen.

Große Unterschiede bei Implantaten

Es gibt eine Reihe von Zahnzusatzversicherungen am Markt und es ist wichtig, sich die Tarife genau anzusehen, bevor man sich für eine entscheidet. Die Leistungen, die die verschiedenen Versicherer anbieten, können sich stark unterscheiden und es ist wichtig, sich über die Leistungen des jeweiligen Tarifs im Klaren zu sein. Einige Tarife bieten beispielsweise nur eine begrenzte Anzahl von Implantaten, während andere keine Obergrenze für die Kosten von Implantaten haben. Auch Knochenaufbau sollte bei der Wahl des richtigen Tarifs berücksichtigt werden.

Worauf sollte geachtet werden?

Bei der Suche nach einer Zahnzusatzversicherung sollten Sie auf einige Punkte achten, um die für Sie beste Versicherung zu finden. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie eine hohe Erstattung für Zahnersatz erhalten. Viele Tarife am Markt bieten eine Erstattung von bis zu 100% der Kosten, so dass Sie keine hohen out-of-pocket Kosten haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Versicherung Leistungen bei Zahnbehandlungen anbietet. Viele Tarife bieten eine Erstattung von bis zu 100% der Kosten für Zahnbehandlungen, so dass Sie keine hohen out-of-pocket Kosten haben. Zahnprophylaxe ist oft inklusive in den meisten Tarifen, so dass Sie sich keine Sorgen um die Kosten für die Zahnreinigung machen müssen. Beachten Sie außerdem die Erstattungsgrenzen und Wartezeiten.

Fazit

Vergleichen Sie die verschiedenen Zahnzusatzversicherungen, bevor Sie sich für eine entscheiden. Auf den ersten Blick erscheinen sie vielleicht alle gleich, aber wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass es erhebliche Unterschiede gibt. Nehmen Sie sich Zeit, um alle Optionen zu prüfen, bevor Sie sich für eine Zahnzusatzversicherung entscheiden.