Zeige mir Deine Uhr und ich sage Dir wer Du bist!

Um die Uhrzeit zu erfahren, reicht heutzutage ein einfacher Blick auf das Handy. Dennoch haben die Smartphones am Arm getragene Uhren nie völlig verdrängt. Ganz im Gegenteil erleben diese seit einigen Jahren wieder eine große Renaissance. Die Uhr gilt einfach als modisches Accessoire, mit der die Trägerin oder der Träger gerne auch ein Statement setzen möchte. Dabei gibt es unterschiedliche Uhrentypen, und in vielen Fällen lässt sich am Blick auf die Uhr erkennen, welche Art von Mensch man vor sich hat.

Modebewusst und zielstrebig

Teure aus edlen Metallen gefertigte oder zum Teil auch mit wertvollen Steinen versetzte Uhren, unterstreichen einen selbstbewussten und auch erfolgreichen Charakter. Wer sein Armgelenk mit einer teuren Uhr schmückt, der möchte unterstreichen, dass sie oder er einen gehobenen Lebensstil pflegt und beruflich erfolgreich ist. Nicht zuletzt können sie ein Zeichen gelebter Eleganz sein. Wer eine schmucke und wertvolle Uhr trägt, der wird auch in vielen anderen Lebensbereichen großen Wert auf gute Produkte legen, die einem das Leben verschönern. Neben Modellen von Rolex oder Omega sind auch Cartier-Uhren genau das richtige Accessoire für diese Gruppe von Menschen.

Gold oder Silber?

Silberfarbene Uhren sind in der Regel bei jüngeren Menschen beliebt, goldene dagegen symbolisieren eine gewisse Reife. Nicht selten werden auch beide Materialien kombiniert. Mal sind die Uhren schlicht gehalten, mal verspielt oder sogar opulent. Auch dies können ganz eindeutige Merkmale für den Charakter des Uhrenträgers sein.

Das Armband macht den Unterschied

Unterschiede beim Armband weisen ebenfalls auf Charaktereigenschaften hin. Wer das Stahlarmband bevorzugt, der untermauert gerne damit, dass er ein verwegener, zielstrebiger Mensch ist. Das Lederarmband kann Abenteuerlust aber wiederum wieder auch Eleganz unterstreichen. Besitzt die Uhr nicht nur ein einfaches Ziffernblatt mit Datumsanzeige, sondern auch einen Höhen- oder Tiefenmesser sowie ein schlichteres Erscheinungsbild, kann dies auf einen sportlichen Typ hinweisen. Wer auf einen mechanischen Handaufzug setzt, der wiederum möchte oft zeigen, dass es auch alte und nostalgische Werte zu erhalten gilt.

Der digitale Typ

Digital-Uhren waren vor allem in den 80er- und 90er-Jahren beliebt und zierten damals vor allem die Unterarme von jungen Menschen. Heute werden sie gerne von Junggebliebenen oder von Menschen getragen, die zeigen möchten, dass sie gerne gegen den Strom schwimmen oder nicht angepasst sein möchten. Aber auch technisch fixierte Menschen bevorzugen die digitalen Uhren aufgrund ihrer vielen Funktionen. Besonders in Mode sind inzwischen auch sogenannte Smartwatches, die eine logische Ergänzung zum Smartphone darstellen. Auch hier kommt es auf die Funktionalität an. Mit solchen Uhren lassen sich die Schritte zählen, Anrufe entgegen nehmen, SMS lesen oder weitere kleine Apps nutzen.

Uhren für verschiedene Situationen

Echte Uhrenliebhaber besitzen häufig nicht nur ein Modell. So tragen sie zum Beispiel eine andere Uhr im Büro als auf dem Tennis- oder Golfplatz. Sie haben immer der Situation angemessen die richtige Uhr am Armgelenk.