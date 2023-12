Zeit für ein neues Handy – was man beim Kauf beachten sollte

Hat das alte Handy ausgedient, aber das neue, lang gewünschte Smartphone lag nicht unter dem Weihnachtsbaum? Dann ist es wohl Zeit, sich selbst nach einem neuen Telefon umzuschauen. Angebote gibt es viele, doch worauf sollte man beim Handykauf achten? Hier sind die wichtigsten Tipps für den Kauf eines neuen Smartphones.

Wann wird es Zeit für ein neues Handy?

Es gibt viele Gründe, warum Menschen sich ein neues Smartphone wünschen oder kaufen. Manchmal sind es Bauteile, die kaputt und teuer im Ersatz sind. Oft funktioniert das Telefon auch nicht mehr so wie es soll oder ist schlicht und einfach veraltet.Allein das ist es noch nicht, warum wir Menschen uns immer wieder neue Geräte anschauen und mit unserem alten Smartphone vergleichen. Neue Funktionen, eine neue Kamera oder ein neues Design – der Reiz des Neuen, der Drang, in technischen Dingen immer auf dem neuesten Stand zu sein, ist es, was Menschen dazu bringt, trotz funktionierendem Smartphone doch schon wieder ein neues Handy zu kaufen.

Handy mit oder ohne Vertrag kaufen?

Egal, ob man sich für ein neues Handy entscheidet, weil das alte kaputt ist, oder weil man sich einfach nach einem neuen Modell sehnt – Smartphones gehören zu den Produkten, die viel Geld kosten. Daher gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, das neue Handy zu finanzieren. Vor allem bei neuen und aktuellen Modellen der Hersteller ist die Anschaffung als gebrauchtes Handy meist nicht möglich. So bleibt oft nur die Entscheidung, ob man das neue Handy einfach direkt kauft oder das Handy mit Vertrag bei einem Mobilfunkanbieter über mehrere Jahre finanziert.Oftmals sind die Angebote für ein Handy mit Vertrag um einiges günstiger als würde man das neue Smartphone gleich direkt kaufen. Das gilt insbesondere für Flaggschiffe bestimmter Hersteller und Neuerscheinungen auf dem Markt. Das Abbezahlen des teuren Modells über die monatlichen Raten, die zur normalen Mobilfunkrechnung hinzukommen, ist meist recht günstig und zudem außerordentlich bequem. In vielen Fällen kommt man mit einem Handy mit Vertrag deutlich günstiger an das gewünschte Modell als beim Einzelkauf. Es geht aber auch andersherum, weswegen man beim Abschluss des Vertrages genau hinschauen muss. Passen die Eckdaten des Vertrages und die monatlichen Zahlungen für das neue Smartphone zusammen, steht einem guten Abschluss des Vertrages nichts im Wege.Jedoch gibt es auch Vorteile, wenn man das Handy ohne Vertrag kauft. Durch den Verkauf des alten Telefons kann man schon eine kleine Anschubfinanzierung zustande bekommen. Vor allem die freie Netzwahl und die höhere Flexibilität bei Wechselwunsch sind hier zu nennen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn hinter so manchem Schnäppchen versteckt sich ein Modell zweiter Wahl oder ein Handy mit verkürzter Garantiezeit.

Welche neuen Smartphones bietet das Jahr 2024?

Der Beschluss, dass das neue Jahr auch mit einem neuen Smartphone gefeiert wird, steht schon fest, aber die Entscheidung für ein Modell fällt schwer? Dann lohnt sich ein Blick auf die Handys der großen Hersteller, die im Jahr 2024 herauskommen werden. Zum einen wird Samsung die S24er-Serie mit einem zentralen Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) herausbringen. Im Verlauf des Jahres folgen den High-End-Modellen auch neue Mittelklasse-Handys wie A35 und A55.Google wartet im Jahr 2024 mit dem neuen Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro auf. Bei Apple harren die Nutzenden auf die Enthüllung des iPhone 16, welches im Herbst erscheinen wird. Auch beim immer beliebter werdenden Hersteller Xiaomi sind für das Jahr 2024 neue Modelle geplant. So dürften das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14 Pro sowie das Redmi Note 13 in den Startlöchern stehen.Natürlich ist das nicht alles. Es gibt noch viele weitere Hersteller mit sehr guten Smartphones, die hier keine Erwähnung fanden. Ob Sony Xperia, Telefone von Honour oder Oppo – im neuen Jahr warten viele neue Modelle darauf, von den Usern entdeckt zu werden.