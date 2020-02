Zelebrieren statt kaschieren: Styling-Tipps für Frauen mit Kurven

In Zeiten von #metoo und #cellulit ist der Schlankheitswahn offiziell out. Stilikonen wie Ashley Graham, die auf Instagram und Co. stolz ihre Rundungen zeigen, werden weltweit von einem millionenfachen Publikum gefeiert. Aber liegen die alten Schönheitsideale wirklich so weit zurück, wie man es gerne hätte? Wer genauer hinsieht, wird schnell feststellen, dass die Medien immer noch einen Unterschied zwischen »normaler« und Plus-Size-Mode machen. Die meisten Styling-Ratgeber für kurvige Frauen erklären, wie man angebliche »Problemzonen« versteckt und dadurch schlanker wirken könne. Dabei bedeutet Body Positivity doch genau das Gegenteil: Anstatt ständig die »Fehler« am eigenen Körper zu suchen, sollte man seine Einzigartigkeit zu schätzen lernen. In diesem Sinne gibt es hier die besten Tipps für Plus-Size-Ladies, die nicht nur stil-, sondern auch selbstbewusst durchs Leben gehen. Frei nach dem Motto: Weniger Shaming, mehr Flaunting!

Mut zur Farbe

»Schwarz macht schlank.« Es gibt wohl kaum eine, die diesen Satz noch nie gehört oder gelesen hat. Wenn man dem Glauben schenkt, dann dürfte es jenseits von Size Zero wohl keinerlei Farben geben. Klingt deprimierend, oder? Und dazu ist es auch noch völlig unnötig. Ob einem eine Farbe steht, hängt nicht von der Figur, sondern vielmehr von unserer Haut- bzw. Haarfarbe ab. Dabei orientiert man sich am besten am Jahreszeiten-Schema:

Frühlings- und Herbsttypen: warme Farben wie Gelb, Orange, Rot und Braun

Sommer- und Wintertypen: kalte Farben wie Weiß, Blau und Grün

Wer sich einmal in einem Online-Shop für große Größen umsieht, wird schnell feststellen, dass es dort Kleider, Röcke, Tops, Shirts, oder Blusen in allen möglichen Farbvarianten gibt. Höchste Zeit also, das Leben im wahrsten Sinne des Wortes bunter zu machen!

Musterhaft in jeder Hinsicht

Ein weiterer Ratschlag, mit denen einem selbsterklärte Modeexperten in den Ohren liegen: »Querstreifen machen dick!« Auch diese Binsenweisheit kann man getrost vergessen. Was hat man denn davon, wenn sich alle so lang und schmal wie möglich machen? Viel mehr Spaß macht es doch, die eigenen Kurven voll und ganz zur Geltung zu bringen. Angst vor Streifen ist völlig überflüssig – egal ob sie von oben nach unten, von links nach rechts oder kreuz und quer verlaufen. Das Gleiche gilt für alle anderen Muster. Genau wie schlanke Frauen können Curvy Girls gut und gerne zu romantischen Blumenmotiven, exotischen Animal-Prints oder klassischen Polka-Dots greifen.

Bye, bye Sweatpants

Wer kennt das Gefühl nicht: Man steht vorm Spiegel, hat schlechte Laune, nichts will so richtig passen, und man will sich einfach nur mit einer Jogginghose auf dem Sofa verkriechen. Die beste Medizin an solchen Tagen ist, genau das Gegenteil zu machen: Raus aus dem Gammel-Outfit und rein in die Lieblingsjeans! Kurvige Frauen neigen oft dazu, ausschließlich Leggings und Stoffhosen zu tragen. Dabei gibt es eine Vielzahl an Denim-Looks, die vor allem fülligere Typen optimal in Szene setzen. Beispielsweise sorgt eine High-Waist-Jeans für eine perfekte Sanduhr-Silhouette à la Kim Kardashian. Auch eine Jeans im lässigen Boyfriend-Cut steht praktisch jeder Figur.

Komfort von Kopf bis Fuß

Nun kommt ein weiterer Styling-Tipp, der häufig nach hinten losgeht: Hohe Schuhe machen Frauen angeblich schmaler, länger und obendrein sexyer. Die Realität sieht meistens leider anders aus. Wenn man sich ständig in unbequeme High Heels zwängt, damit die Beine ja nicht zu kurz wirken, riskiert man nicht nur Rückenschmerzen und Blasen an den Füßen. Darüber hinaus wirkt man auch umso unsicherer, je wackliger man unterwegs ist. Und Unsicherheit wirkt bekanntlich alles andere als sexy. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich also, auf flaches Schuhwerk zu vertrauen, mit dem man entspannt durch den Tag kommt. Wie wäre es beispielsweise mit:

Budapester Schnürschuhe in braun, beige, grau oder schwarz

Elegante Ballerinas mit Perlen- oder Spitzenapplikation

Weiße Sneakers in Kombination mit Jeans und Bikerjacke

Dr-Martens-Stiefel als cooler Kontrast zu verspielten Röcken und Kleidern

Allein diese Beispiele zeigen, dass man in bequemen Schuhen längst nicht auf ein Top-Styling verzichten muss. Egal ob casual, business-chic oder mädchenhaft: High Fashion ist auch ganz ohne High Heels möglich.

Die perfekte Linie – für jede Figur

Zum Abschluss muss noch ein letzter Mythos aus der Welt geräumt werden: Dass Frauen ihre Kurven mit so viel Stoff wie möglich kaschieren sollten, ist genauso beleidigend wie irreführend. Erstens sind die Kurven einer Frau viel zu schade, um versteckt zu werden, und zweitens würde das auch gar nicht funktionieren. Denn je mehr man sich mit weit geschnittenen Klamotten verhüllt, desto aufgebauschter und voluminöser wirkt der eigene Auftritt insgesamt. Kurvige Fashionistas sollten sich nicht scheuen, enganliegende Röcke, Hosen oder Oberteile aus dem Schrank zu holen. Dabei kommt es nur auf die richtige Mischung an: Eine Röhrenjeans passt am besten zu einer flatternden Bluse, während ein knappes Top besonders gut mit einem schwingenden Midi-Rock harmoniert.