Stadtfeiertag 2020 Crailsheim »Zwischen Villa und Wasserturm – die Gala wächst, blüht und verbindet«

Zwischen Villa und Wasserturm – die Gala wächst, blüht und verbindet

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass zur Feier des Stadtfeiertages verschiedene Veranstaltungen durchgeführt werden. Ein ökumenischer Gottesdienst, der Heimatgeschichtliche Abend, der Fackelzug der Bürgerwache mit anschließendem Empfang des Oberbürgermeisters und die Horaffengala in der Eventlocation Hangar am Samstag vor dem Stadtfeiertag.

»Zwischen Villa und Wasserturm – Crailsheim auf dem Weg zur Landesgartenschau« ist das Motto der Horaffengala 2020 am Samstag, 15. Februar im Hangar. Bei der Gala stehen nicht die Bewerbung um eine Landesgartenschau im Mittelpunkt, die Gala-Organisatoren feiern mit den Gästen bereits die Eröffnung der Gala. Für den kreativen Rahmen und ein abwechslungsreiches Programm ist die Horaffengala bekannt. Die Gäste können sich auf viele Ideen zum Thema freuen. Ein blumiges und regionales LaGa-Menü serviert das Team von Karl Hägele Catering. Für den nötigen Schwung am Abend sorgt in bewährter Weise die Band Route 66.

Das Programm gestaltet sich auch 2020 abwechslungsreich mit Tanz, Unterhaltung und Showacts. Nach der Eröffnungsfanfare durch vier junge Crailsheimer Musiker wird ein Feuerwerk an Überraschungen gezündet. Für den Showteil konnten international bekannte Varieté-Künstler gewonnen werden. So wird »Petit Monsieur« aus Frankreich anreisen und in Crailsheim einen Zeltplatz suchen, Laurent Piron aus Belgien mit seinen einmaligen magischen Bällen faszinieren und die Luftakrobatin Katharina Huber wird die Netzbrücke zum Leben erwecken.

Die Gäste dürfen auf viele weitere Highlights gespannt sein. Der von Maler Gerhard Frank eigens für die Veranstaltung geschaffene Landesgartenschau-Horaff wird in diesem Jahr unter den Gästen zu Gunsten der Bürgerstiftung Crailsheim verlost. Das Regieteam wird mit kleinen und großen Überraschungen alles daran setzen, einen erlebnisreichen Abend zu bieten.

Der ökumenische Gottesdienst zum Stadtfeiertag am Sonntag, 16. Februar um 9.30 Uhr wird in der Johanneskirche stattfinden. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Uwe Langsam und Diakon Werner Branke. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Stadtkapelle Crailsheim unter Leitung von Musikdirektor Franz Matysiak.

Der Heimatgeschichtliche Abend findet am Sonntag, 16. Februar, 19 Uhr, im Ratssaal statt. Dort wird Dr. Helga Steiger über das Jubiläum der Liebfrauenkapelle referieren und Stadtarchivar Folker Förtsch berichtet über die einzigartige Geschichte der Villa auf dem Kreckelberg. Der Abend wird von der Gruppe »Echt hand g‘macht« umrahmt.

Der traditionelle Aufmarsch der Bürgerwache am eigentlichen Stadtfeiertag, 19. Februar wird in diesem Jahr erneut um 19.15 Uhr vor dem Rathaus stattfinden. Anschließend ist im Ratssaal der Empfang des Oberbürgermeisters für geladene Gäste.

Eine der schönsten Traditionen anlässlich des Stadtfeiertags ist die Verteilung von Horaffen an die Kinder, Jugendlichen und Senioren der Stadt. Über 10.000 Stück des leckeren Hefegebäcks, werden in Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen ausgegeben. Eine beliebte Erinnerung an die Belagerung der Stadt und deren Rettung. Karten für die Horaffengala können im Bürgerbüro der Stadt Crailsheim unter der Nummer 07951-4030 erworben werden. wol

Stadtfeiertag 2020, Sa. 15 bis Mi. 19. Februar

Crailsheim, www.crailsheim.de