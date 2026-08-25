2. Don Melo Genussfestival: Drei Tage Dolce Vita in Massenbachhausen (11 bis 13.9.26)

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht das Don Melo Genussfestival in die zweite Runde. Unter dem Motto »3 Tage Dolce Vita« dreht sich ein Wochenende lang alles um gutes Essen, italienisches Lebensgefühl, besondere Drinks, Musik und geselliges Beisammensein. Das Festival beginnt am Freitag um 17 Uhr. Am Samstag ist das Gelände von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Kulinarisch präsentiert sich das zweite Don Melo Genussfestival bewusst abwechslungsreich. Il Carrettiere bringt unter anderem Pizza aus dem Steinofen, frische Pasta und italienische Spezialitäten mit nach Massenbachhausen. Dazu gehören auch Pasta aus dem Grana-Padano-DOP-Käselaib, sizilianische Salsiccia, Arancini und Italian Style Burger. Auch über die italienische Küche hinaus gibt es einiges zu entdecken: El Taco Loco sorgt mit Tacos und Loaded Fries für mexikanische Akzente. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch Philly Cheese Steak sowie Chicken- und vegane Sandwiches. Auch glutenfreie Pizza und Pasta sind vorgesehen. Für den süßen Abschluss gibt es italienisches Gelato.

Natürlich spielt auch Gastgeber Don Melo selbst eine zentrale Rolle. Die Spirituosenmanufaktur aus Massenbachhausen produziert italienisch inspirierte Likörspezialitäten und präsentiert diese beim Festival an der eigenen Bar. Zum Getränkeangebot gehören unter anderem Limoncello- und Arancello-Spritz sowie Meloncello-Colada, verschiedene Don-Melo-Liköre, Cocktails und klassische Aperitifs. Dazu kommen Wein, Bier und alkoholfreie Getränke. DJs begleiten alle drei Festivaltage musikalisch. Zum Rahmenprogramm gehören außerdem Unterhaltungselemente wie Pizza-Akrobatik, eine Tombola und Angebote für Kinder wie Buggy Racing, Hüpfburg, Sandkasten und Torwand. Damit richtet sich das Festival nicht nur an Food- und Italienfans, sondern ausdrücklich auch an Familien.

Don Melo Genussfestival

Fr. 11.9. 17 bis 24 Uhr

Sa. 12.9. 12 bis 24 Uhr

So. 13.9. 11 bis 20 Uhr

Jahnstr. 4, Massenbachhausen

don-melo.com/genussfestival-2026