23. Kochertaler Genießertour: Genuss, Wein und Wanderspaß, 22. und 23.08.26

Am 22. und 23. August ist es wieder so weit: Die ­beliebte Kochertaler Genießer-Tour geht in die 23. Runde – und das mit voller Lebensfreude! Unter dem Motto »Wein – Wandern – Schlemmen« erwarten die Teilnehmer zwei genussreiche Tage in den herrlichen Weinbergen des Kochertals. Die rund 15,7 Kilometer lange Wanderroute führt von Künzelsau – Belsenberg über Ingelfingen, Criesbach, Niedernhall und Weißbach bis nach Forchtenberg. Wer nicht die ganze Strecke wandern möchte, kann sich auch einzelne Etappen vornehmen – ganz nach Lust und Laune! An 11 kulinarischen und einer neuen kleinen Station entlang der Strecke laden regionale Spezialitäten und köstliche Weine zum Probieren, Verweilen und Genießen ein. Ob deftig oder fein, süß oder herzhaft – für jeden Gaumen ist etwas dabei. Und natürlich darf dabei das Original-Genießer-Tour-Weinglas nicht fehlen, das an jeder Station erhältlich ist.

Los geht’s an beiden Tagen jeweils ab 10 Uhr. Orientierung geben gut sichtbare Hinweispfeile, sodass sich niemand verläuft – außer vielleicht im Genuss! Wer es lieber entspannt mag, kann bequem mit dem Genießer-Bus anreisen, der regelmäßig an ­allen NVH-Haltestellen im Tal verkehrt. Am Freitag vor der Genießertour gib es von 18 bis 22 Uhr an der Station 10 Weinberge Forchtenberg ein Soft-Opening. Ein idyllischer Afterwork in den Weinbergen mit Wein und Weincocktail, feiner kulinarischer Auswahl vom Grill und Vesper. Musikalisch umrahmt mit der Band #gastspiel.

Die Wanderstrecke zwischen Station 9 (Dorfplatz Weißbach) und 10 Weinberge Forchtenberg wurde vereinfacht und auf dieser Strecke hat sich die amtierende Hohenloher Weinkönig mit einer kleinen feinen Station 9 ½ eingenistet. Also: Wanderschuhe schnüren, Glas in die Hand – und auf geht’s zur fröhlichsten Genusswanderung im Kochertal!

Am Samstagabend wird es wie schon in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten geben, den Tag in den Weinbergen ausklingen zu lassen. Viele Abendveranstaltungen sind in Vorbereitung. So spielt beim Weingut Gaufer, Station 2, die Band »Steel, Wine and Honey«. Beim Weingut Bauer, Station 4, sorgt wieder Mark Sigmeth für musikalische Unterhaltung. In der neugestalteten Kelter in Niedernhall steigt wieder ein Top-Act mit der Coverband SNOW. Bei SNOW geht es alles andere als kalt zu. Die schweißtreibende Live-Show macht auf jeder Party die Nacht zum Tag. Mit rasanten Outfitwechseln geht es durch die gesamte Bandbreite der Party Hits. Schließlich tragen an der Station 10, Weinberge Büschelhof, die »Sunlights« zur guten Abendstimmung bei. Die Genießerbusse verkehren wieder an beiden Tagen. Abfahrt ist an den üblichen Haltestellen des NVH und zusätzlich am Ortseingang von Belsenberg.

Bewirtung an den Stationen

Station 1: Landgasthof Lell

Station 2: Weingut Gaufer

Station 3: Weinbauverein Ingelfingen, Landgasthof Krone

Station 4: Weingut Bauer, -Veranstaltungsservice Woitalla

Station 5: Weinmanufaktur Ingelfinger Fass, Schlosshotel

Station 6: Weinkellerei Hohenlohe, Landgasthof Obergässler

Station 7: Weinbauverein -Niedernhall, Partyservice -Banzhaf

Station 8: Weinbauverein -Niedernhall, Höfer Backhäusle

Station 9: Gemeinschaftsstand der hiesigen Weinerzeuger, Oli`sPizza Ape

Station 9 1/2: Hänger Gaudi Mobil Bar

Station 10: Rebenhof Fröscher, Haag Hof

Station 11: Metzgerei Schäfer

Kochertaler Genießer-Tour, Sa. 22. und So. 23. August, Kochertaler Weinberge, www.geniessertour.de