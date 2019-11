23. Weinforum des provino e.v.

Ein Paradies für Weingenießer

Die Hochschule Heilbronn lädt am 5. Dezember zum 23. Weinforum ein. Die Besucher dürfen sich auf eine sensorische Reise durch jedes der 13 deutschen Weinanbaugebiete freuen. Mit über 200 verschiedenen Weinen wird eine große Vielfalt geboten – und jeder Einzelne darf probiert werden! Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung wie jedes Jahr von den Studierenden des Studiengangs Weinmarketing und Management. Neben Wein können auch andere kulinarische Köstlichkeiten, wie internationale Whiskys, Cocktailkreationen mit Kaffee, Käse und viele weitere Spezialitäten verkostet werden. Karten können im Vorverkauf an der Tourist-Information Heilbronn oder bei Pfeffer Feinkost erworben werden, eine Abendkasse vor Ort wird ebenfalls verfügbar sein.

23. Weinforum­ in der Heilbronner Hochschule, Do. 5. Dezember, 18-22 Uhr, Aula am Campus Sontheim

www.facebook.com/ProvinoeV