38. Eberbacher Apfeltag (18.10.26)

Es duftet nach frisch gebackenen Apfelküchlein, die Sonne taucht die Stauferstadt Eberbach in goldenes Herbstlicht und in den Gassen klingt Musik – das ist der Apfeltag in Eberbach. Ab 12:30 Uhr öffnen die Geschäfte der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag – eine perfekte Gelegenheit zum entspannten Bummeln und Einkaufen. Ein besonderes Highlight ist wie jedes Jahr die große Mostpresse am Alten Markt: Hier können Besucher erleben, wie frischer Apfelsaft direkt vor Ort gepresst wird – ein unverfälschtes Stück Herbstgenuss. Für den Altstadt-Flohmarkt kann man über die EWG Homepage noch Stände buchen. Abgerundet wird das Angebot durch ein Musik- und Kinderprogramm.

So. 18. Oktober, 12:30 bis 17:30 Uhr, Innenstadt, Eberbach, ewg-eberbach.de