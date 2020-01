5. Feuchtwanger Schwarzwildtage Rund um das Wildschwein

Bereits zum fünften Mal finden vom 17. bis 19. Januar die Feuchtwanger Schwarzwildtage statt. Der Verein Artenreiches Land – Lebenswerte Stadt e.V. hat in Zusammenarbeit mit der Jägervereinigung Feuchtwangen wieder ein interessantes Programm rund um das Schwarzwild zusammengestellt.

Das Wildschwein gilt als kulinarische Delikatesse. Die hervorragende Fleischqualität, die in der Region streng kontrolliert auf den Tellern der Verbraucher landet, ist jedoch nur die eine Seite der schwarzen Borstentiere. Um die bekannte wunderbare Fleischqualität zu bekommen, sind die Wildschweine sehr aktiv und zeigen ihre unangenehme Seite. Sie durchwühlen die Felder der Bauern, mitunter auch die Gärten in den Ortschaften und kollidieren nicht selten gerade in der dunklen Jahreszeit mit dem Straßenverkehr. Um diese teilweise immensen Schäden zu kontrollieren, müssen die Sauen intensiv bejagt werden, so dass gerade in der Winterzeit viele Wildschweine auf den Tellern der Verbraucher landen. Die Schwarzwildtage verbinden nun schon in guter Tradition den kulinarischen Genuss mit der Schadensabwehr durch gezielte Bejagung.

Während der Feuchtwanger Schwarzwildtage gibt es in den teilnehmenden Gasthäusern schmackhaftes Wildschwein. Das Programm umfasst auch eine Winterwanderung zu den Wildschweinen (Sa. 18 Januar, 15 Uhr), bei der die Teilnehmer allerlei Interessantes rund um das Schwarzwild erfahren: wie ist die Cäsiumbelastung der Tiere nach Tschernobyl, wo gibt es die meisten Sauen oder wie viele Tiere werden erlegt. Selbstverständlich können die Teilnehmer auch eigene Fragen an die Jäger stellen. Am Samstagabend findet traditionell die Genießertour »Tour Regional« durch sechs Feuchtwanger-Gasthäuser statt, bei der die Gäste ein leckeres sechsgängiges Menü erwartet. Der Schwerpunkt liegt auf Schwarzwildgerichten, etwa Wildbratwürste vom Grill, Sülze und Fingerfood vom Wildschwein oder geselchte Wildschweinkeule. Der süße Nachtisch, der bis Mitternacht gereicht wird, darf natürlich nicht fehlen. Anmeldungen für beide Veranstaltungen nimmt die Tourist Information Feuchtwangen, Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen, Fon: 09852-904-55 entgegen.

Zu den teilnehmenden Restaurants in Feuchtwangen gehören das Gasthaus Schöllmann, das Romantik-Hotel Greifen-Post, das Gasthaus Sindel-Buckel, der Land-Gast-Hof Walkmühle und der Landgasthof Zur Tenne (Bernau). Außerdem mit dabei ist das Landgasthaus Zum Kreuz in Bechhofen. Andreas Wolf

5. Feuchtwanger Schwarzwildtage Fr. 17. bis So. 19. Januar, Feuchtwangen www.artenreiches-land.de