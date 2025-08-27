5. Weinsberger Weinwanderung (18. und 19.10.25)

Gesellige Weinverkostung an frischer Luft, gepaart mit Bewegung, die für jede Altersstufe zu bewältigen ist, und optische Genüsse – das ist das Konzept der Weinsberger Weinwanderung! Die Weinwanderung entlang des Wein- und Rosenrundwegs kann mit Abstechern zur Burgruine Weibertreu und dem Waldkletterpark flexibel gestaltet werden. Die Teilnehmer können sich für Rundwege von 2 bis 6 km entscheiden. Wer mehr über Wein und Reben erfahren möchte, findet entlang des Rundwegs zahlreiche Informationsschilder. Ausgewählte Weine und Sekte der Weinsberger Weingüter, Kaffee und Kuchen, herzhafte Speisen und Leckereien laden zur Verkostung ein. Besucher sind eingeladen, die malerische Landschaft und Ausblicke aus den Weinbergen über die Weinregion und zur Burgruine Weibertreu zu bestaunen.

Sa. 18. und So. 19. Oktober, Sa. 13 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr

Start ab Parkplatz Grasiger Hag oder ab der Heilbronner Straße, Weinsberg, www.weinsberg.de