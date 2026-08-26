54. Heilbronner Weindorf: Zehn Tage Feiern, Genuss und Spitzenweine (10. bis 19.9.26)

Vom 10. bis 19. September lädt das Heilbronner Weindorf rund um das historische Rathaus zum Verweilen ein.

An zehn genussvollen und abwechslungsreichen Tagen präsentieren die Weingüter und Genossenschaften der Region stolz ihre edlen Tropfen. Zahlreiche Weinproben, Weinveranstaltungen und Weinführungen dürfen bei diesem Fest des Genießens natürlich nicht fehlen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erwartet die Gäste des herzlichen Fests. Auf dem Marktplatz, am Kieselmarkt, in der Rathausgasse und im Rathausinnenhof sorgen Live‑Acts für beste Stimmung! Rund 400 regionale Weine, Seccos und Sekte und natürlich leckeres Essen vom Weindorf- Klassiker – der Currywurst – über Schwäbisch-Deftiges bis zu orientalischem Streetfood machen das Fest zu einem Rundum-Genuss-Erlebnis. Zu viel Auswahl? Der KI‑Sommelier »Vinolin« aus Heilbronn kennt die Weine der Weingüter und empfiehlt den passenden Tropfen.

Um 16:45 Uhr findet auf dem Marktplatz am Eröffnungstag vor dem historischen Heilbronner Rathaus die Ernennung und Ehrung der/des diesjährigen Herbstritter/s bzw. der Edelfrau/en des Herbstes durch den Bürgerverein »Wir für Heilbronn e.V.« im Rahmen eines Pre-Opening auf der Musikbühne statt. Um 17 Uhr eröffnet dann Oberbürgermeister Harry Mergel und den Ehrengästen offiziell und feierlich das 54. Heilbronner Weindorf. Am Mittwoch, 16. September kommen alle Besucher in den Genuss besonderer Rabattaktionen an allen Weindorf-Ständen. Erneut dabei: der HNV-Nachmittag. Jeder der mit seinem HNV-Ticket am Montag, 14. September von 16 bis 19 Uhr an den Stand des HNV kommt, erhält einen Gutschein in Höhe von 3 Euro für die Weindorf-Stände (Gastronomie und Wein) geschenkt. Gutschein-Blöcke sind täglich bis 21 Uhr in der Tourist-Information erhältlich. Zudem gibt es dort Weindorf-Gläser, Souvenirs und Andenken, Infos zu Angeboten während des Weindorfs und Bustickets.

54. Heilbronner Weindorf

Do. 10. bis Sa. 19. September, Heilbronner Innenstadt

www.heilbronn.de