6. Weinsberger Weinwanderung (17. & 18.10.26)

Gesellige Weinverkostung an frischer Luft, gepaart mit Bewegung, die für jede Altersstufe zu bewältigen ist, und optische Genüsse – das ist das Konzept der Weinsberger Weinwanderung! Die Weinwanderung entlang des Wein- und Rosenrundwegs kann mit Abstechern zur Burgruine Weibertreu und dem Waldkletterpark flexibel gestaltet werden. Wer mehr über Wein und Reben erfahren möchte, findet entlang des Rundwegs zahlreiche Informationsschilder. Ausgewählte Weine und Sekte der Weinsberger Weingüter, Kaffee und Kuchen, herzhafte Speisen und Leckereien laden zur Verkostung ein.

Sa. 17. und So. 18. Oktober, Sa. 13 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr

Start ab Parkplatz Grasiger Hag oder ab der Heilbronner Straße, Weinsberg, www.weinsberg.de