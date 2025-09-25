7. Internationale Weinmesse: Genuss und Weinvielfalt aus aller Welt, 18.10.25

Am 18. Oktober öffnet die 7. Internationale Weinmesse in Schwäbisch Gmünd ihre Türen – ein Highlight für Weinliebhaber, Fachpublikum und Genießer anspruchsvoller Weinkultur. Die Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, internationale Winzer persönlich zu treffen, ihre erlesenen Weine zu probieren und sich über aktuelle Entwicklungen in der Weinwelt auszutauschen. Renommierte Winzer aus verschiedenen Ländern präsentieren ihre besten Tropfen und stehen für Gespräche bereit. Besucher erwartet eine vielfältige Auswahl – von klassischen Rebsorten bis zu innovativen Neuinterpretationen. Die Messe ermöglicht den direkten Kontakt zu den Erzeugern, Einblicke in die Besonderheiten der Weine sowie eine Entdeckungsreise durch unterschiedliche Anbaugebiete. Die Internationale Weinmesse hat sich als bedeutendes Event für Weinfreunde etabliert.

7. Internationale Weinmesse, 18. Oktober, 14 bis 18 Uhr, CCS, Schwäbisch Gmünd, weinhaus-rieg.de