8. Bad Mergentheimer Wildwochen ab 2. Oktober

Inspirierend, informativ – und köstlich: Die 8. Bad Mergentheimer Wildwochen rücken Natur, Wild und Wald ins Zentrum eines herbstlichen Feuerwerks an Veranstaltungen für Groß und Klein. Zugleich beweisen Gastronomie-Betriebe im ganzen Stadtgebiet, dass Regionales einfach besonders gut schmeckt. Für ihr großes Angebot an vielfältigen und hochwertigen Wild-Gerichten ist die Kurstadt bekannt. Das Wild-Fleisch kommt aus den umliegenden Wäldern und ist damit regional und nachhaltig im besten Sinne. Vor allem im Zusammenspiel mit weiteren heimischen Produkten, die die Region zu bieten hat: erlesene Weine, frisches Bier, edle Streuobstwiesen-Brände, schmackhaften Grünkern, aromatische Pilze und vieles mehr. Der goldene Herbst – traditionell die Hoch-Zeit kulinarischer Schmankerl – bildet den perfekten Rahmen für diese Genüsse.

Die Wildwochen 2024 starten am Mittwoch, 2. ­Oktober, und enden am Sonntag, 10. November. Federführend organisiert werden sie von der Tourist Information – zahlreiche Betriebe, Vereine und Institutionen aus dem ganzen Stadtgebiet bringen sich ein. In mehr als einem Dutzend Restaurants der Stadt kommen die schmackhaften Wildgerichte auf den Tisch: von Hirschgulasch über Rehbraten bis hin zur Wildschwein-Bratwurst. Die Wildwochen stehen aber auch dafür, Natur und Kulinarik gemeinsam zu entdecken und Geselligkeit zu ­erleben. Bunte Farben und schönes Licht locken im Herbst ohnehin nach draußen. Für alle Samstage während der Wildwochen ist der beliebte Weinausschank auf dem Deutschordenplatz geplant (mit einem Auftakt-Termin bereits am 28. September): Unter dem Motto »Wild auf Wein und Shopping« werden von ca. 11 bis 18 Uhr die beliebtesten Weine der Region ausgeschenkt – je nach Wetter und Saison gibt’s auch mal Federweißen, Secco oder sogar schon einen heißen Glühwein.

Noch mehr Natur-Erlebnis gibt es mit Angeboten wie der Streuobstwiesenwanderung der Brennerei Herz (Sonntag, 13. Oktober, 14 Uhr) oder der Pilzführung der Naturschutzgruppe Taubergrund (Freitag, 25. Oktober, 14.30 Uhr). Informationen zu Anmeldung und Teilnahmegebühr sind unter www.bad-mergentheim.de zu finden oder können in der Tourist Information erfragt werden (Telefon 07931/ 57-4815). Die interessanten Aspekte rund ums Thema beleuchtet die Ausstellung »Wilder Wald«, die während der Wildwochen zu den üblichen Öffnungszeiten in der Stadtbücherei (Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 35) zu sehen ist. Abschluss der diesjährigen Wildwochen ist eine große Hubertusmesse am Sonntag, 10. November, in der Jakobskirche Niederstetten. Alle Informationen rund um die Wildwochen bündelt ein Flyer, der an vielen Stellen im Stadtgebiet sowie in der Tourist Information erhältlich ist.

Weitere Highlights der Wildwochen:

Mi. 2. Oktober: Volkshochschulkurs »Holzschnittdruck«, Kochkurs »Wildkochen«

Fr. 5. und Sa. 6. Oktober: Apfelfest

Fr. 18. Oktober: Kochkurs »Kräuter und Wildkräuter«

Di. 5. November: Kochkurs »Jetzt wird‘s wild«

8. Bad Mergentheimer

Wildwochen, Mi. 2. Oktober bis So. 10. November

Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de