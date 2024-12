Advent bei Hendl Cube: Ente gut, alles gut!

Das Heilbronner Imbiss-Restaurant präsentiert die nächste „kesse Kombination“ mit regionalem Wein.

»Gans oder gar nicht! Oder doch vielleicht Ente? Weil „Ente gut, alles gut!“ doch mittlerweile ein Stück weit gelernt ist.« So dachte Hendl Cube-Geschäftsführer Martin Soonius kurz nach dem 52. Heilbronner Weindorf. Auf jeden Fall aber ein guter regionaler Wein mit einer herzhaften Imbiss-Spezialität. Das macht allen Beteiligten – und zwar auf beiden Seiten der Ladentheke – jede Menge Spaß. Und das macht auch in Sachen Nachhaltigkeit Sinn, schmeckt definitiv lecker und geht somit eigentlich (fast) immer. Mit Sicherheit in der Adventszeit, in der bei Hendl Cube die gebackene Entenbrust in den letzten Jahren zu den beliebtesten Aktionsmenüs zählte. Ein echter Bestseller, der mit Kartoffel-Kroketten, Rotkohl und köstlichem Geflügeljus schon zahlreiche Heilbronner Besseresser in puncto Preis-Leistung überzeugt hat.

Nicht zuletzt, weil Herzblut-Gastronom Soonius, der seine regelmäßigen innereuropäischen Reisen (u.a. AUS, BEL, CRO, DNK, ESP, FRA, NLD, PRT) stets zur kulinarischen Fortbildung und Inspiration nutzt, an seiner spätsommerlichen Wein-Kooperation mit dem Weingut Schaaf aus Lauffen am Neckar große Freude (und gute Geschäfte) hatte, geht man jetzt gemeinsam in die zweite Runde. Und das zu absolut kundenfreundlichen Preisen: in Kombination mit der „gebackenen Ente“ (Euro 18,90) kostet eine Schaaf-Weinflasche (0,25 l) aktuell nur noch Euro 2,50 (regulär Euro 4,70). Das Winzer Wolfgang Schaaf zur Ente ein Rotwein-Cuvée empfiehlt, dürfte damit einhergehend niemanden überraschen: »Ente + Wein = Genuss – ein Trollinger mit Lemberger zur knusprigen Ente, das ist eine kulinarisch-harmonische Liebesgeschichte im perfekten Einklang.«

Bestärkt wurde Martin Soonius im „Ente gut, alles gut“-Duktus einmal mehr auch von seinem Freund Andreas Huber, der in den so genannten „Nuller-Jahren“ als Anzeigen-, Marketing- und Vertriebsleiter für den Überblick Verlag in Düsseldorf tätig war und dort einige erfolgreiche Restaurantführer (u.a. Düsseldorf, Essen, Hamburg, München, Sylt und Mallorca) auf den Weg gebracht hat. Überblick-Herausgeber war seinerzeit übrigens Jochen Hülder (+ 2015), der vor allem als Manager der Punkrockband Die Toten Hosen bekannt geworden ist. Kein Wunder also, das Soonius und Huber als nächste Aktion bereits über eine besonders rockige Imbiss-Wein-Kombi unter dem Motto „Gans & Roses“ nachdenken.

Ein weiterer Grund zur Freude ist für Martin Soonius die gerade verabredete Kooperation mit den SLK-Kliniken Heilbronn. Seit dem 15. November können alle SLK-Mitarbeiter bei Hendl Cube Heilbronn ihre Wunschspeisen mit einem Nachlass von 10% erwerben: Martin Soonius: »Ich bin sehr froh, dass wir diesen Deal gemacht haben. Diese Leute machen einen Super-Job. Und deshalb sind diese Sonderkonditionen für uns Ehre, Vergnügen und Dankeschön zugleich!«

Für Rotwein-Liebhaber Martin Soonius kann die Adventszeit kommen - sein aktuelles Motto lautet gelernt und gelebt: Ente gut, alles gut!