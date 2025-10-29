Adventsweinprobe der Lauffener Weingärtner, 29.11.25

Am letzten Samstag im November öffnet die größte Weinprobierstube im württembergischen Unterland wieder ihre Pforten. Weinfreunden aus Nah und Fern bietet sich die genussvolle Gelegenheit, mehr als 90 Weine und Sekte aus Lauffen und Mundelsheim zu verkosten. Darunter sind zahlreiche preisgekrönte und hochwertige Weine aus dem Sortiment, die Weinkennern wie Gelegenheitsgenießern viel Freude bereiten werden. Auch von der vielfach ausgezeichneten Jungwinzer-Initiative VINITIATIVE werden wieder Weine und Sekte mit im Ausschank sein.

Sa. 29. November, 10 bis 17 Uhr, Vinothek Lauffen, Im Brühl 48, 74348 Lauffen am Neckar, www.lauffener-wein.de