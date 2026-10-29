Adventsweinprobe der Lauffener Weingärtner (28.11.26)

Am letzten Samstag im November öffnet die größte Weinprobierstube im württembergischen Unterland wieder ihre Pforten. Die Lauffener Weingärtner eG laden zur traditionellen Adventsweinprobe nach Lauffen in die Vinothek – Im Brühl 48 ein: Am 28. November von 10 bis 17 Uhr werden in weihnachtlichem Ambiente das vielseitige Sortiment im Wengerter-Saal der Lauffener Weingärtner eG vorgestellt. Weinfreunden aus Nah und Fern bietet sich die genussvolle Gelegenheit, mehr als 90 Weine und Sekte aus Lauffen und Mundelsheim zu verkosten. Das Verkaufsteam der Vinothek in Lauffen gestaltet auf Wunsch auch individuelle Geschenkkörbe mit weihnachtlicher Dekoration.

Sa. 28. November, 10 bis 17 Uhr, Wengerter-Saal der Lauffener Weingärtner eG, www.lauffener-wein.de