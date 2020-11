»Adventszauber-Genießerwochen« bei den Lauffener Weingärtnern und im Käsbergkeller Mundelsheim

Adventsstimmung, festliche Weine, Zuckerbäckerei und Geschenkideen. In der Woche vom 30.11. bis Samstag 5.12. laden die Vinotheken der Lauffener Weingärtner und des Käsbergkeller Mundelsheim herzlich ein zu einer »Adventszauber-Genießerwoche«.

»In den prachtvoll-festlich geschmückten Vinotheken in Lauffen und Mundelsheim werden neben dem gesamten Wein- und Spezialitätensortiment über den Aktionszeitraum viele Sonder- und Aktionsangebote zusammengestellt«, verrät Sonja Schult, Verkaufsleiterin bei den Lauffener Weingärtnern. Schult bedauert natürlich ebenso wie viele Weinfreude und Gäste der letztjährigen festlichen Adventswochenenden, dass dieses Jahr der Advent kein gemeinsames geselliges Miteinander in den Vinotheken und Festsälen der Genossenschaft sein kann.

Dafür legt man sich mit dem ganzen Team ins Zeug, um von Montag, den 30.11. bis Samstag, den 5.12. für eine festliche Stimmung in den Vinotheken zu sorgen. Mit üppiger Dekoration und mit besonderen Überraschungen bei den Angeboten. »An einem Tag versüßen wir den Kunden den festlichen Einkauf mit leckeren Plätzchen aus Rebeccas Zuckerbäckerei, am Tag darauf vielleicht mit einem '5 plus 1' Angebot des Lieblingsweins.« Soll heißen: Fünf Flaschen kaufen, Flasche Nummer 6 gibt´s gratis obendrauf. Auf weitere Überraschungsangebote kann man gespannt sein. Rund um das Weinsortiment finden die Besucher der Vinotheken eine Auswahl kreativer Geschenkideen zum Fest.

Beratung extra großgeschrieben

Seit Jahren hatten die Adventsweinproben mehr und mehr Resonanz gefunden. »In den verlängerten Öffnungszeiten über die ganze Woche liegt auch eine Chance in diesem Jahr«, so die Wein-Fachfrau Sonja Schult. »So können wir uns in Lauffen und in Mundelsheim noch mehr Zeit nehmen für eine ausführliche Beratung.« Kellermeister Michael Böhm verweist darauf, dass in Lauffen und Mundelsheim inzwischen 45 verschiedene Rebsorten angebaut werden, so dass eine große Vielfalt geboten ist und »für jeden Geschmack ein Wein oder Sekt dabei ist.«

Öffnungszeiten: Von Montag 30.11. bis Samstag 5.12. von 9 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Sonst täglich gemäß den üblichen Zeiten. Weitere Info unter www.lauffener-wein.de, Tel. 07133/185-0. Anmeldung nicht erforderlich.