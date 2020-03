Ausreichend Protein auch ohne tierische Produkte – so geht's!

"Ach du isst jetzt vegan? Aber woher bekommst du denn alle wichtigen Nährstoffe?" Na, kommt dir die Frage bekannt vor? Uns auch! Doch nicht jeder weiß, dass wir die meisten Nährstoffe auch über vegane Lebensmittel aufnehmen können – ja, sogar Proteine.

Die meisten wissen, dass vor allem Sportler auf eine eiweißreiche Ernährung setzen müssen. Doch auch für jeden anderen ist es unabdingbar, täglich genug Proteine zu sich zu nehmen. Denn sie gehören neben Fetten und Kohlenhydraten zu den drei lebenswichtigen Makronährstoffen, die wir unter anderem über die Ernährung aufnehmen. Eiweiß besteht aus 22 verschiedenen Aminosäuren, von denen unser Körper 13 selbst herstellen kann. Die anderen 9 Aminosäuren müssen wir über die Nahrung zu uns nehmen.

Den Eiweißbedarf zu decken, ist wichtig, denn Proteine haben essenzielle Funktionen. Unter anderem spielen sie eine wichtige Rolle beim Aufbau von Gewebe, Zellen und Muskeln sowie bei der Produktion von Antikörpern und Hormonen.

Und doch ist der Irrglaube weit verbreitet, wir könnten unseren Eiweißbedarf nur mit tierischen Produkten wie Fisch, Fleisch, Eiern und Milchprodukten decken und es sei gar nicht möglich, ausreichend Proteine in Form von pflanzlichen Lebensmitteln zu sich zu nehmen. Dabei gibt es so viele leckere und variantenreiche Alternativen.

Vorteile pflanzlicher Proteine

Die Nachteile von zu viel Fleischkonsum sind bekannt: Zum einen ist er schlecht für die Umwelt, zum anderen enthalten tierische Eiweiße mehr Kalorien, Cholesterin und Fette. Pflanzliche Proteine hingegen weisen mehr ungesättigte Fettsäuren und zusätzlich wertvolle Vitamine und Nährstoffe auf. Laut dem Ernährungsmediziner Professor Dr. Andreas Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) sind Menschen, die ihre Proteine über tierische Lebensmittel zu sich nehmen, einem höheren Risiko ausgesetzt, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes zu erkranken.

Welche pflanzlichen Lebensmittel enthalten Eiweiß?

Es gibt zahlreiche pflanzliche Proteine, die alle zu leckeren Rezepten verarbeitet werden können. Dazu gehören unter anderem Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen oder Bohnen, aber auch Sojaprodukte, Quinoa, Samen, Nüsse und Gemüse wie Brokkoli, Spinat oder Champignons.

Allerdings muss man zwischen vollständigen und unvollständigen Eiweißquellen unterscheiden. So enthalten vollständige Proteine alle 9 essenziellen Aminosäuren, die wir nur über die Nahrung aufnehmen können – dazu gehören zum Beispiel Sojaprodukte, Hanf, Chiasamen, Quinoa und Buchweizen. Unvollständige Eiweiße hingegen beinhalten die 9 Aminosäuren nicht in ausreichender Menge. Zu ihnen gehören Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse, Samen und Getreide. Das bedeutet aber nicht, dass diese nicht wertvoll sind. Durch die richtige Kombination kann man eine Mahlzeit mit vollständigen Proteinen kreieren. Es reicht auch aus, wenn diese Kombination im Laufe des Tages verzehrt wird statt nur in einer einzigen Mahlzeit. So erhält man beispielsweise mit einem Essen aus Reis und Bohnen eine vollwertige Proteinquelle, aber auch durch Vollkornnudeln mit Erdnusssoße. Hier ist eine Liste mit der Top 10 veganer Proteinquellen.

Wie viel Protein benötigen wir?

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) benötigt ein erwachsener Mensch zwischen 19 und 65 Jahren pro Tag 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Eine erwachsene Frau, die 65 Kilogramm wiegt, muss also täglich 52 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Der Richtwert ist ein durchschnittlicher Wert, der zum Beispiel bei Profisportlern oder stillenden Frauen abweichen kann.