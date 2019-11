Fünf Heilbronner Gastronomen bei "Mein Lokal, Dein Lokal" – ab 4. November auf Kabel Eins

Ab dem 4. November läuft „Mein Lokal, Dein Lokal“ im TV – mit dabei sind fünf Lokale aus der Region Heilbronn

Vom 4. bis 8. November treten fünf Gastronomen aus der Heilbronner Region in der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ gegeneinander an. Im Laufe der Woche kochen die fünf antretenden Gastronomen vor laufender Kamera und schauen sich gegenseitig über die Schulter. Den Auftakt macht Koch und Geschäftsführer Babak Samangi mit seinem Steakhouse "Warsteiner Stuben“ auf der Heilbronner Allee. Seit März 2018 betreibt er – gemeinsam mit seiner Ehefrau – das Lokal, wo er zuvor bereits als Angestellter gearbeitet hat. Im eigenen Lokal bietet er seinen Gästen nun Steakvariationen in gemütlicher und rustikaler Atmosphäre an.

Jeden Tag wird eine weitere Folge ausgestrahlt:

Nach dem Start in den "Wahrsteiner Stuben" machen Mike Süsser und die Wettbewerber im "Beichtstuhl" von Koch und Inhaber Fabian Lidak Halt, der seinen Gästen neben einer gehobenen Küche auch ein innovatives Sharing-Konzept mit Gaumenfreuden zum Teilen anbietet. Sämtliche Kaloriensünden werden mit Verlassen des Restaurants vergeben.

Mitte der Woche geht es dann nach Weinsberg zu Nalan Kuru-Black. Die gelernte Restaurantfachfrau möchte mit guter Küche und echter Herzlichkeit überzeugen. In ihrem Restaurant "Nalans Butcherei“ bietet sie moderne deutsche Gerichte mit Einflüssen aus aller Welt an. Der Schwerpunkt liegt auf Fleischgerichten, außerdem präsentiert sich das Lokal als Weinbar.

Der Donnerstag führt Mike Süsser und die Gastronomen in den Heilbronner Osten zum "Restaurant Trappensee“, das idyllisch am gleichnamigen Gewässer liegt. Im vornehmen Ambiente mit wunderschöner Aussicht serviert Betreiber und Koch Sascha Felten gehobene deutsche Küche, darunter der Rostbraten als beliebtestes Gericht.

Zum Endspurt im Kampf um den Wochensieg geht es nach Zweiflingen zu Frank Pasternacki in sein Lokal "Ehrenbergers 2.0“, das an eine Golfanlage angeschlossen ist. Der gelernte Koch, Hotelfachmann und Betriebswirt bietet seinen Gästen eine regionale Küche mit internationalen Einflüssen und verspricht Mike Süsser und seinen Mitstreitern ein grandioses Finale.

Wer gewinnt das Wettkochen um den goldenen Teller?

In der Kochshow mit Profikoch Mike Süsser stehen die Speisen der teilnehmenden Restaurants im Vordergrund. Jeder Teilnehmer bewertet die Gerichte seiner Mitbewerber mit einer Punktzahl zwischen eins und zehn. Neben den Gerichten auf den Tellern, haben aber auch das Ambiente, der Service, das Angebot an Speisen und Getränken, das Preis-Leistungs-Verhältnis und sogar die Kücheneinrichtung Einfluss auf die Wertung.

Welcher Gastronom wird am Ende die Konkurrenz und Fernsehkoch Mike Süsser überzeugen und die meisten Punkte erkochen? Den Sieger der Kochshow erwartet neben dem begehrten goldenen Teller auch ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Die Sendetermine sind von Montag, 4. November bis Freitag, 8. November, jeweils von 17.55 bis 18.55 Uhr auf Kabel Eins.