Bäckerei Trunk: Aus der Region für die Region

Wo der Duft von leckeren Backwaren in der Luft liegt und die Liebe und Leidenschaft für das Bäckerhandwerk zu spüren als auch zu schmecken ist, kann nur die Rede von Bäckerei Trunk sein.

Seit ihrer Gründung Anfang 1900 steht Bäckerei Trunk für handgemachte Backwaren und höchste Qualität. »Für uns sind Backwaren mehr als nur ein Lebensmittel. Es ist ein Stück Kultur, das mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt werden muss«, erklärt Geschäftsführerin Denise Weber. In einer Zeit, in der die Lebensmittelproduktion zunehmend industrialisiert wird und viele Bäckereien auf Massenproduktion setzen, bleibt die Bäckerei Trunk weiterhin ihrer traditionellen Handwerkskunst treu. Somit hat sie sich über Jahrzehnte hinweg einen Namen gemacht – und das aus gutem Grund.

Neben den Backwaren wie Brot, Brötchen und Kuchen bietet die Bäckerei Trunk zudem eine diverse Vielfalt an Produkten, die über das klassische Angebot einer Bäckerei hinausgeht. Besonders beliebt sind die hausgemachten Pizzen, die mit frischen Zutaten belegt und in den „Dreierlei“ Filialen – ein Konzept aus klassischer Bäckerei, Café und Bistro – genossen werden können. Abgerundet wird das durchdachte Sortiment durch handgemachtes Eis. Nicht zuletzt kommen Liebhabende eines reichhaltigen Frühstücks bei der Bäckerei Trunk voll auf ihre Kosten. Die Frische aller Produkte wird dabei durch die Verwendung regionaler und frischer Zutaten garantiert, was sich in ihrem hervorragenden Geschmack und ihrer Qualität widerspiegelt. Damit wird jeder Besuch der Bäckerei Trunk zu einem echten Genuss.

Die Bäckerei zeigt, dass es möglich ist, in einer modernen Welt traditionelle Werte zu bewahren und gleichzeitig innovativ zu bleiben. In einer Zeit, in der viele auf schnelle und günstige Lösungen setzen, ist es diese Liebe zum Detail und zur Handwerkskunst, die Bäckerei Trunk auszeichnet und die Herzen der Kundschaft erobert hat.

Bäckerei Trunk GmbH

Neuhausstraße 2

74182 Obersulm / Willsbach

Fon: 07134-1399010

www.baecker-trunk.de