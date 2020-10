Bioruebe Heilbronn: Regional verwurzelt

Als mittelständisches Familienunternehmen im Raum Heilbronn ist sich Familie Ueltzhöfer der ­ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Menschlichkeit im Umgang mit Mitarbeitern, Erzeugern und Lieferanten, sowie Lebensmittelwertschätzung sind Themen, die das Team von Herzen jeden Tag lebt. Am 26. November wird nun der neue Biofachmarkt »BiorUEbe« in Heilbronn-­Sontheim ­eröffnet.

Lange wurde philosophiert, diskutiert und konzipiert. Jetzt ist es bald soweit: Die BiorUEbe Heilbronn wird am 26.11. eröffnen und mit diesem Fachmarkt neue Akzente in der Heilbronner Handelslandschaft setzen. Michaela Ueltzhöfer und ihr Team sind auf den letzten Schritten, um den Kunden Außergewöhnliches zu präsentieren: Einen Biomarkt auf fast 700 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Die BiorUEbe vereint Frischekompetenz, Regionalität und Fachhandelsortimente. Über 8.000 Produkte vom Obst & Gemüse, über frische Brot- und Backwaren, Käsevielfalt, Wurst und Fleisch, über regionalen Erlebniszonen, wie der »Spielberger-Welt, incl. Unverpackt-Station«, Molkereiprodukten, breiten Sortiment an Demeter, Bioland und Naturland Produkten, bekannte Fachhandelsmarken wie beispielsweise Rapunzel, Sonnentor, Lebensbaum oder Bio Verde, bis hin zu Naturkosmetik von Dr. Hauschka. Die »Kleinen« können sich in der Spielecke die Zeit vertreiben – ein spannendes Projekt in Heilbronn-Sontheim, dem ehemaligen »Sparland«, der Keimzelle des Familienunternehmens, sowie ein logischer und konsequenter Schritt.

Einhergehend mit der Eröffnung des Biomarktes wird das ­KUEchenwerk mit Marktküche und Eventlokation, unter Federführung von Markus Reinauer und Team, für die gastronomische Abrundung der Kunden und Gäste sorgen. Hochwertige, vorwiegend regionale Lebensmittel werden zu kulinarischen Höhepunkten. 2021 sollen eine Reihe von Veranstaltungen, Events und Kursen folgen, sowie die Weiterentwicklung der Range an Convenience-Produkten von Edeka Ueltzhöfer.

Auch der Edeka-Markt nimmt Formen an, neuer Eingang und neue Obst- & Gemüseabteilung mit großem Bedienbereich eröffnen und sorgen wieder für entspannte Einkäufe in der Vorweihnachtszeit, ehe die finalen Schritte Anfang 2021 folgen.

Kunden aus der Region sind herzlich dazu eingeladen, sich mit Edeka auf diesen weiteren Meilenstein für das mittelständisches Familienunternehmen zu freuen. Das Team ist jederzeit gerne für sie da.

BiorUEbe – Dein Bioladen Heilbronn

Große Neueröffnung am Donnerstag, 26. November

Mauerstraße 78-90, 74081 Heilbronn