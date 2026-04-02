Blackbones Steakhouse Heilbronn: Große Neueröffnung

Manchmal schreibt das Leben seine eigenen Geschichten. Im Mai 2025 zwang ein unerwarteter Wasserschaden Inhaber Babak Samangi dazu, die Türen des Blackbones Steakhouse in der Sülmerstraße in Heilbronn vorübergehend zu schließen. Für Samangi und sein Team war das »ein Moment, der schmerzte.« Doch Aufgeben sei nie eine Option gewesen. Stattdessen wurde die Pause genutzt um das Steakhouse von Grund auf zu renovieren. »Mehr Atmosphäre. Mehr Komfort. Mehr Genuss. Ein Ort, der den Geist von Blackbones trägt – rau, elegant, leidenschaftlich – und gleichzeitig Raum für neue Erlebnisse schafft«, schildert Samangi. Hinter den Kulissen wurde geplant, entworfen, gebaut und perfektioniert. Von dem Ergebnis der harten Arbeit überzeugen kann man sich ab Freitag, dem 27. März – dann öffnen sich endlich wieder die Türen zum Blackbones Steakhouse. Besucher können sich auf ein komplett neues Ambiente und eine neue Speisekarte mit noch mehr Genuss freuen. Eine entscheidende Neuerung: Ab sofort wird es im Blackbones Heilbronn kein Schweinefleisch mehr auf der Karte geben. »Damit setzen wir bewusst auf hochwertiges Rindfleisch, Qualität, Gesundheit und Nachhaltigkeit – für ein noch besseres Geschmackserlebnis«, erklärt Babak Samangi. Nun freuen er und sein Team sich darauf, die Räume nach der langen Pause endlich wieder mit dem Duft von perfekt gegrilltem Fleisch, dem Klingen von Gläsern und dem Lachen am Tisch füllen zu können.

Blackbones Steakhouse, Sülmerstraße 40, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-873405, blackbones-steakhouse.de