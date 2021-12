Das Desi im ZA-Tower: Mit neuen Ideen ins Jahr 2022

In 25 m Höhe verwöhnt das Team des DeSi die Gäste nicht nur sprichwörtlich auf einer anderen Ebene, sondern entführt sie in eine genussvolle Welt mit traumhafter Aussicht.

Das Servicepersonal begrüßt alle Gäste herzlichst und begleitet sie professionell und mit einer persönlichen Beratung durch den Abend.Regionale und frische Produkte sind im DeSi Voraussetzung für das perfekte Gericht. Jede Speise wird mit Sorgfalt und Hingabe zubereitet. Die persönliche Handschrift der Köche findet sich in jedem einzelnen Gericht wieder.

Im Jahr 2022 können sich die Gäste auf großartige Events und Aktionstage im DeSi freuen. Geboten werden neue geschmackliche Erfahrungen sowie altbewährte Klassiker. Vom Wiener Schnitzel bis hin zu einer internationalen Gourmetreise durch die verschiedenen Ziehl-Abegg Standorte.

Das Jahr beginnt mit großartigen Menü-Themenabenden an jedem zweiten Samstag im Monat. Das gilt auch für alle Feiertage, mittags wie abends; an Feiertagen wie Ostern und Pfingsten gibt es passende Menüs und kleine Überraschungen. Am Muttertag bekommt beispielsweise jede Dame ein Glas Sekt zum Hauptgang. Natürlich wird auch der Vatertag im DeSi großgeschrieben, die Väter bekommen ebenfalls zu jedem Gericht ein Glas Bier.

Der weithin beliebte Burger- und Cocktailabend ist 2022 ebenfalls wieder am Start, findet ab Mai jeden Dienstagabend statt und bietet die Gelegenheit, sich nach einem anstrengenden Alltag mit pfiffigen Cocktails und Burger-Klassikern verwöhnen zu lassen. Und nicht nur Burger werden geboten: Vom Spargel über Pfifferling bis hin zum Trüffel ist jede Saison im DeSi vertreten. Im Herbst wird das Volksfest-Feeling ins Restaurant geholt, mit Schäufele und anderen Leckereien.

Ab dem ersten Advent werden tolle Vorweihnachtsschmankerl, wie Gans, Roulade und vieles mehr in wöchentlich wechselnden Adventsmenüs geboten. Auch das DeSi-Fondue lädt wieder zu gemütlichen Abenden im Restaurant ein. Natürlich ist das DeSi auch an den Weihnachtstagen für seine Gäste da, am Silvesterabend 2022 wird zudem ein Menü der Extraklasse geboten. Alle Informationen zu den Aktionen sind unter www.desi-im-tower.de zu finden. Alle Gerichte können gerne auch zur Abholung oder zur Lieferung auf der Homepage bestellt werden, das Restaurant liefert im Umkreis von 15 km ab einem Bestellwert von 100,00 €.

Von Montag bis Freitag bietet das DeSi wöchentlich wechselnde Tagesgerichte. Diese können ebenfalls von 11.30 bis 13.30 Uhr zum Abholen oder Liefern bestellt werden. Natürlich können die Räumlichkeiten auch für private Feiern mit 80 bis 100 Personen gebucht werden. Gerne unterstützt das Team des DeSi die Planung und geht auf alle individuellen Wünsche ein.

Sollte für eine spontane Einladung noch ein Geschenk oder ein Mitbringsel benötigt werden, sind die Gutscheine des DeSi ideal geeignet. Diese können jederzeit auf der Homepage ganz einfach per PayPal bezahlt und ausgedruckt werden.

DeSi Restaurant im ZA-Tower, Günther-Ziehl-Straße 1, 74635 Kupferzell, Fon: 07940-1690500, info@desi-im-tower.de, www.desi-im-tower.de