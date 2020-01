Das Desi-Restaurant im ZA-Tower Regionales neu entdecken

Im DeSi Restaurant im Tower in Kupferzell erwartet Gourmet-Freunde ein besonderer Gaumenschmaus. Das DeSi-Team bereitet mit ausgewählten und liebevoll zubereiteten Speisen ein geschmackvolles Erlebnis und die Location lässt die Besucher einen beeindruckenden Ausblick genießen.

Das DeSi mag exklusiv wirken, ist jedoch keinesfalls nur für die Mitarbeiter von Ziehl-Abegg, im Gegenteil: Es handelt sich um ein Restaurant für Jedermann, in dem viele Geschmäcker bedient werden. Regionales neu entdecken und Traditionelles mit heutigen Gedanken paaren – das ist der Anspruch des DeSi. Das Restaurant hat sich der Region und ihren Menschen verschrieben. Es werden traditionelle Gerichte gepflegt und neu komponiert. Die verwendeten Zutaten werden mit Sorgfalt und Feingefühl ausgewählt und stammen, soweit es möglich ist, direkt von den Erzeugern aus der Region.

Nicht nur regionale Köstlichkeiten finden sich auf der Speisekarte, das DeSi lädt im Rahmen der »Länderwochen« zu kulinarischen Ausflügen in andere Nationen ein. Im kommenden Monat stehen Spezialitäten aus China (6. bis 12. Januar), Russland (20. bis 26. Januar) und Ungarn (27. Januar bis 2. Februar) auf dem Programm. Auch darüber hinaus werden im Jahr 2020 tolle Veranstaltungen im DeSi geboten, beispielsweise die Krimi-Dinner »Blutrausch im Kuhstall« am 21. März und »Morvellis letzte Vorstellung – Mord im Zauberkabinett« am 23. Mai.

Egal ob sich regionale oder internationale

Köstlichkeiten auf den Tellern befinden, beim Genießen können die Gäste ihren Blick vom ansprechend angerichteten Teller über das klare Raumambiente hinaus, durch die Glasfronten weit in das Umland schweifen lassen und sich über die Eindrücke freuen, gleich ob bei einem romantischen Dinner zu zweit, mit der ganzen Familie oder im Rahmen eines Business-Events des Unternehmens für bis zu 50 Personen. Auch für Kick-off-Veranstaltungen, Seminare und Betriebsausflüge ist das DeSi bestens ausgestattet und verspricht freundliche und kompetente Bewirtung. Andreas Wolf

DeSi Restaurant im ZA-Tower Günther-Ziehl-Straße 1, 74635 Kupferzell, Fon: 07940-1690500 info@desi-im-tower.de www.desi-im-tower.de