Das Herz schlägt für den Rotwein

Das Herz des Weinkonvents Dürrenzimmern schlägt für starke, komplexe und dichte Rotweine. Diese Leidenschaft ist bei allen Rotweinen über alle Serien hinweg zu spüren, zu riechen und zu schmecken. Die brennende Liebe der Dürrenzimmerner Winzer für ihre Weine nennen sie »Tintenherz«. MORITZ zeigt, was sich dahinter verbirgt.

Der Weinkonvent Dürrenzimmern ist eine Wertegemeinschaft von 298 Mitgliedern und Weinerzeugern mit einem gewachsenen Selbstbewusstsein, einem unverwechselbaren Stil und gelebter Weinkultur. 1937 gegründet und in Dürrenzimmern im Zabergäu verwurzelt, gehören heute 180 Hektar Rebfläche zur Gemeinschaft, zwei Drittel davon sind mit roten Rebsorten bepflanzt. Dürrenzimmern zählt als Stadtteil zu Brackenheim, der größten Weinbaugemeinde Württembergs und der größten Rotweingemeinde Deutschlands. Weinbau wird dort seit über 1200 Jahren betrieben, überwiegend auf vor Millionen von Jahren entstandenen fruchtbaren Keuper-Verwitterungsböden.

Im Weinkonvent Dürrenzimmern verschmelzen Tradition und Moderne. Am deutlichsten ist dies in den Räumlichkeiten des Weinkonvents zu sehen. Das Eingangsportal, umgeben vom kleinen Klosterhof, ist groß, massiv und strahlt eine Wertigkeit aus, die sich im ganzen Gebäude fortsetzt. Natürliche Stoffe wie Holz, Metall und Glas bilden die Hauptbestandteile, deren sich die Architekten zur Gestaltung der Innenräume bedienten. Entstanden ist ein gelungener, außergewöhnlicher und absolut sehenswerter Mix aus traditionellen Elementen und trendigen Akzenten. Die Anmutung des neuen Gebäudes zusammen mit der Ausstattung des gesamten Produktsortiments ergeben eine Kombination, die in dieser Größe derzeit einzigartig in der Zabergäu-Region ist. Und dass die Räumlichkeiten nicht nur besonders aussehen, sondern auch hervorragend für Feste und Feierlichkeiten in einer stilvollen und angenehmen Atmosphäre geeignet sind, zeigen die vielen verschiedenen Events, wie etwa Weinproben oder Afterwork-Partys, die der Weinkonvent regelmäßig veranstaltet. Das Herz des Weinkonvents Dürrenzimmern schlägt für starke, komplexe und dichte Rotweine. Diese Leidenschaft ist bei allen Rotweinen über alle Serien hinweg zu spüren, zu riechen und zu schmecken. Viele national und internationale Auszeichnungen bestätigen die hohe Qualität der Weine.

Die Vielfalt bei der Rotweinkompetenz ist so groß wie bei nahezu keinem anderen Erzeuger in Deutschland, wie der äußerst umfangreiche Rebsortenspiegel belegt: Neben den Württemberger Klassikern wie Lemberger, Trollinger, Schwarzriesling, Riesling und Kerner wachsen auch Spätburgunder und neuere Züchtungen wie Cabernet Dorsa und Sorten wie Merlot oder Cabernet Sauvignon auf den Hängen.

Das qualitativ hochwertige Sortiment besteht aus den Produktlinien Klosterhof, Cellarius und Divinus.

Die Klosterhof-Linie ist klar, ehrlich und unkompliziert - von trocken über feinherb bis hin zu halbtrocken und lieblich. Die Weine der Klosterhof-Linie sind für ihre schlichte Schönheit, gepaart mit

Innovation und Wertigkeit, bekannt.

Die Cellarius-Linie bildet das Mittelsegment: charaktervolle Weine, fein und elegant oder kräftig und ausdrucksvoll. Cellarius-Weine mit dem Zusatz Exclusiv wurden ganz oder teilweise in

Holzfässern ausgebaut.

Die Rotweine aus der Divinus-Serie sind außergewöhnlich: Alle Weine sind im Barrique gereift, opulent, würzig herausfordernd und einzigartig in dieser Vielfalt und Qualität.

Auch im vergangenen Jahr wussten die Weine des Weinkonvent Dürrenzimmern bei zahlreichen Wettbewerben durch ihre herausragende Qualität zu überzeugen. So errangen der Divinus Lemberger Réserve Barrique den ersten Platz und der Divinus Lemberger Barrique den zweiten Platz beim Wettbewerb VINUM »Deutscher Rotweinpreis« und bereits zum fünften Mal in Folge wurde der Weinkonvent Dürrenzimmern mit dem Bundesehrenpreis der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) ausgezeichnet. Der so hoch dekorierte Weinkonvent Dürrenzimmern, möchte seine Philosophie mit einem neuen starken Leitwort klar und deutlich auf den Punkt bringen: »Tintenherz«. Dieser Name steht wie kein Zweiter für ein Herz, das für dunkle Rotweine brennt.

Dunkel wie Tinte fließt der Traubensaft in die Fässer, später dann die dunklen, dichten Rotweine aus dem Fass in die Flaschen und ins Glas. Mit so viel Herzblut und Leidenschaft werden im Weinkonvent Dürrenzimmern die Rotweine erzeugt, dass man fast schon sagen kann, ihnen wird eine Seele eingehaucht. Die Weine gleichen den Menschen, erwachen zum Leben und entwickeln ihre eigenen Charaktereigenschaften. Dass ihre Rotweine lebendig sind, dass die ausgezeichneten Gewächse Geschichten erzählen und Menschen begeistern können, das macht die Mitglieder des Weinkonvent Dürrenzimmern stolz. Eine Ähnlichkeit zu dem Roman »Tintenherz« von Cornelia Funke ist beabsichtigt, denn darin geht es um die Liebe – zu Büchern. Figuren und Gestalten aus ihnen werden durch liebevolles Vorlesen zum Leben erweckt. So, wie es die Winzer mit den Weinen des Weinkonvent Dürrenzimmern machen. Tintenherz steht für eben diese bedingungslose Liebe zu Rotweinen.