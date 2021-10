Der Geschmack Mexikos – Joe Peña’s überzeugt mit Gastronomischen Genüssen

Als Joe Peña’s Cantina y Bar mit seinen Gründern Jürgen und Lorenz Strasser 1987 an den Start ging, war es eines der ersten Konzepte seiner Art in Deutschland. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich aus dem ersten Standort im Herzen Münchens heraus eine Restaurantkette, die bis heute mit hausgemachtem mexikanischen Speisen und Steaks zu begeistern weiß.

Joe Peña’s Catina Y Bar, das ist mehr als nur ein mexikanisches Restaurant! Das Joe Peña’s steht bereits seit 1987 für kompromisslos authentische mexikanische Speisen und Steaks. Damals wie heute werden ausschließlich frische Zutaten für die Zubereitung der Speisen verwendet. Im Mittelpunkt der Speisekarte des Joe Peña’s steht das Steak. Denn Steak ist nicht gleich Steak – und das schmeckt man auch. Das Joe Peña’s legt dabei einen ganz besonderen Wert auf die Herkunft des Fleisches. Die Steaks stammen ausschließlich von Ochsen der Rassen Black Angus und Hereford. Um ein höchstes Maß an Qualität zu garantieren, bezieht das Joe Peña’s bereits seit Jahren sein Fleisch von seinem Vertragspartner, der Familie Solassi und ihrer Rodeo Ranch aus Argentinien.

Denn die Rinderherden der Rodeo Ranch wandern sprichwörtlich zwei Jahre über die riesigen, mit saftigem Gras bewachsenen Ebenen der argentinischen Steppe. Durch das ganzjährige gemäßigte Klima finden die Weiderinder genügend Futter in Form von Gräsern und Sträuchern. Durch die viele Bewegung verteilt sich das intramuskuläre Fett besonders gut, was man an der zarten, gleichmäßigen Marmorierung des Fleisches erkennt. Und durch die Grasfütterung bekommt das Fleisch ein besonders würziges Aroma. Qualität, die man schmeckt! Natürlicher und biologischer geht es gar nicht und zarter natürlich auch nicht.

Mexican Beer, Margaritas, Fajitas und Steaks allein sind allerdings keine ausreichende Grundlage für langfristigen gastronomischen Erfolg. Das Konzept von Joe Peña’s Cantina y Bar macht aus Tex-Mex ein authentisches Gesamterlebnis – von der Einrichtung über Bar und Küche. Seine Systemfähigkeit hat das Konzept an unterschiedlichsten Standorten in kleinstädtischen wie großstädtischen Lagen – eindrucksvoll belegt.

Die Basis hierfür ist Flexibilität. Anstatt jedem Lokal ein starres Konzept aufzuzwingen, ist das Joe Peña’s-Konzept modular aufgebaut. So können ganz individuell die Lage, der Standort und die Mitbewerber-Situation berücksichtigt werden. Von der Einrichtung über das Ambiente bis hin zur Auswahl und Zubereitung der Speisen – Mexiko war noch nie so nah! Daher können sich die Gäste in der Region an den acht Standorten Backnang, Esslingen, Leonberg, Ludwigsburg, Schorndorf, Stuttgart, Waiblingen und seit diesem Jahr auch endlich in Heilbronn auf original mexikanische Gaumenfreuden freuen.

Joe Peña’s Catina Y Bar, 8 Standorte in der Region, alle Infos: joepenas-franchise.de