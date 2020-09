Die Alte Kanzlei - urig - gemütlich - schwäbisch

Am 10. September 2020, ab 19 Uhr ist es endlich wieder so weit: Die Alte Kanzlei in Albstadt öffnet nach monatelanger Zwangsschließung wieder Tür und Tor.

Für jeden, der die Alte Kanzlei in der Stadtmitte von Albstadt Ebingen bisher noch nicht kennt, wird es höchste Zeit seine Freunde zusammenzutrommeln und der gemütlichen, urigen Bar einen Besuch abzustatten.

Doch was erwartet den Gast in der Alten Kanzlei?

Eine Bar mit einzigartigem Charm - Die schrägen Wände, die alten Balken und das historische Gemäuer tragen jahrhundertealte Geschichten in sich - man kann sich dem Gefühl, an einem ganz besonderen Ort gelandet zu sein, kaum entziehen.

Die Alte Kanzlei bietet für jeden Gast den perfekten Ort - vom geselligen Platz an der Bar über das lauschige Plätzchen im Gewölbe-Keller bis hin zum rustikalen Tisch im historischen Barockzimmer. Zu Trinken gibt es Wein und Bier aber auch Cocktails und besonderen Rum und Whisky. Zu Essen gibt es schwäbisches Vesper, schwäbische Tapas, selbstgemachter Wurstsalat und leckere Snacks, wie Baguette und Sandwich.

Welche Specials bietet die Alte Kanzlei?

WuSa-Do: Jeden Donnerstag gibt's frischen, selbstgemachten Wurstsalat. Und zwar: Jeder wie er's mag! Egal ob Schweizer, Schwäbisch oder "mit Ällem"! Sehr beliebt: WuSa-All you can eat.

Schwaben-Samstag: Der "Schwaben-Tag" in der Alten Kanzlei! Hier gibt’s ausgewählte alkoholische und alkoholfreie Getränke in der Mass im ein Liter-Format, für einen „super-duper-Schwaben-Preis“.

Wann hat die Alte Kanzlei geöffnet? Donnerstag - Samstag ab 19Uhr. Alle Infos gibt es hier.